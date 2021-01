GIAPPONE. È esploso il mercato di videogiochi e cartoni animati

Il 2020 ha visto forti vendite di prodotti giapponesi per l’intrattenimento, visti diversi lockdown che hanno costretto i consumatori in casa; la noia da coronavirus ha trovato la cura perfetta nei videogiochi e negli anime. Nonostante la diffusione dei vaccini potrebbe spingere le persone ad tornare all’esterno nel 2021, gli analisti del settore si aspettano che la domanda di contenuti freschi continui a crescere.

I produttori di videogiochi giapponesi hanno goduto di un’impennata delle entrate, in particolare Nintendo, che ha pubblicato il suo titolo di successo Animal Crossing: New Horizons nei primi giorni della crisi sanitaria globale di marzo. Da allora, il gioco ha venduto oltre 26 milioni di copie in tutto il mondo, mentre la console Switch dell’azienda ha registrato un’impennata negli acquisti.

La domanda senza precedenti ha sostenuto i guadagni del gigante: a novembre, Nintendo ha registrato il più alto utile netto mai registrato nella prima metà dell’anno finanziario in corso, un balzo del 243%.

Le vendite di Sony sono aumentate anche a causa della domanda indotta dalla pandemia. L’azienda ha rilasciato la tanto attesa console di gioco di nuova generazione PlayStation 5 a novembre e prevede di vendere più di 7,6 milioni di unità entro la fine di marzo 2021. Questo supererebbe le vendite della PS4 in un periodo simile dopo il suo lancio.

Le vendite di gioco di Sony sono aumentate di oltre il 20% nei primi sei mesi dell’anno fiscale in corso, che si concluderà a marzo, spingendo l’azienda ad aumentare le previsioni per l’intero anno fino a un balzo del 37% dell’utile netto a 7,6 miliardi di dollari.

Si stima che il mercato globale dei giochi sia cresciuto di quasi il 20% fino a raggiungere i 174 miliardi di dollari nel 2020, con il settore delle console e dei giochi per cellulari potenziato in mezzo alla pandemia.

Insieme ai videogiochi, il 2020 è stato anche un anno all’avanguardia per gli anime, i cartoni animati giapponesi.

Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba in giapponese, ha attirato fan da tutto il mondo, poiché Covid-19 ha portato un aumento del pubblico per la Tv e i servizi di streaming online come Netflix.

L’anime Tv, prodotto dall’unità di produzione anime e musica Aniplex della Sony, è basato su una serie di fumetti manga. In ottobre, la versione cinematografica e il seguito della serie TV sono usciti nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone. Il film ha guadagnato oltre 32,47 miliardi di yen il 28 dicembre e ha appena superato Spirited Away di Hayao Miyazaki per diventare il film con più incassi del Giappone.

La società statunitense di ricerche di mercato Grand View Research, con sede negli Stati Uniti, ha stimato nel suo rapporto del 2019 che il mercato globale degli anime raggiungerà i 36 miliardi di dollari entro il 2025 e registrerà un tasso di crescita annuo composto di quasi il 9%. Secondo la sua analisi, la crescita sarà trainata «dalla crescente popolarità e dalle vendite di contenuti anime giapponesi in tutto il mondo, a parte il Giappone». Ha anche detto che i servizi di streaming online stanno contribuendo alla diffusione dei contenuti anime giapponesi all’estero.

Negli ultimi anni, i contenuti di intrattenimento popolare, come il franchise cinematografico Marvel, hanno preso d’assalto gli Stati Uniti e altre parti del mondo. Ma mentre l’Occidente preferisce i contenuti tridimensionali, il Giappone tende a creare opere bidimensionali.

Tommaso Dal Passo