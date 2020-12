GIAPPONE. Come sarà Tokyo nel 2129?

Una delle icone più rappresentative della metropoli nipponica rinnova la propria offerta, limitata a causa della pandemia che locali e turisti stanno vivendo, e strizza l’occhio al futuro: ecco Virtual Tokyo Tower, un’esperienza per vivere tutto il meglio dell’edifico più famoso della capitale del Sol Levante, stando comodamente seduti sul proprio divano di casa.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché arrivati sulla torre quello che si offrirà agli occhi dei visitatori virtuali sarà una vista sulla Tokyo del futuro, con una rappresentazione di quella che sarà la città fra 100 anni!

La Tokyo Tower è una torre per telecomunicazioni e panoramica situata all’interno del quartiere di Shiba-kōen di Minato, Tokyo. Alta 333 m, è la seconda più alta struttura artificiale del Giappone, e la ventitreesima più alta al mondo. La struttura è una torre reticolare ispirata alla Torre Eiffel dipinta di bianco e di arancione internazionale in modo da rispettare le norme di sicurezza aerea.

Inaugurata nel 1958 la Tokyo Tower, con i suoi caratteristici colori rosso e bianco, svetta nello skyline urbano e, benché non sia più l’edificio più alto della città, resta una pietra miliare nella storia giapponese, costruita dopo la guerra a testimonianza della ripresa economica che la nazione stava vivendo.

Oggi si ripropone come un luogo d’avanguardia grazie all’emozionante proposta Tokyo Tower 100 years from now che può essere vissuta da tutti; è sufficiente infatti scaricare l’app disponibile per numerosi device, creare il proprio “avatar” digitale e proiettarsi in un fantastico mondo virtuale.

In più è possibile coinvolgere virtualmente amici e parenti, senza la necessità di muoversi da casa, e insieme intraprendere l’avventura. Si può arrivare fino al Top Deck, che raggiunge un’altezza di 250 metri dal suolo ed è il punto più elevato che si può raggiungere anche nella realtà.

Qui il visitatore si muove tra passato e presente, attraverso un’esperienza che mescola proiezioni e skyline attuali. Al Main Deck, il livello immediatamente sotto, si assiste invece ad uno spettacolo che incanta anima e vista; la scoperta della Tokyo Tower passa infatti anche da un acquario virtuale con pesci che nuotano nell’aria.

Maddalena Ingrao