GIAPPONE. Aumentato il bilancio della Difesa per la nona volta

Il governo del primo Ministro giapponese Yoshihide Suga ha approvato il 20 dicembre un nono aumento consecutivo della spesa militare, finanziando lo sviluppo di un caccia stealth avanzato e di un missile anti-nave a più lunga gittata per contrastare la crescente potenza militare cinese. Il ministero della Difesa otterrà il record di 5,34 trilioni di yen per l’anno a partire da aprile, con un aumento dell’1,1% rispetto a quest’anno.

Suga continua la controversa espansione militare perseguita dal suo predecessore, Shinzo Abe, per dare alle forze giapponesi nuovi aerei, missili e portaerei con maggiore portata e potenza contro potenziali nemici, compresa la vicina Cina, riporta Reuters. La Cina prevede di aumentare la spesa militare del 6,6% quest’anno, il più piccolo aumento degli ultimi tre decenni.

Il Giappone sta acquistando missili a più lunga gittata e sta considerando di armare e addestrare i suoi militari per colpire obiettivi terrestri lontani in Cina, Corea del Nord e altre parti dell’Asia. Un jet da combattimento già pianificato, il primo in tre decenni, dovrebbe costare circa 40 miliardi di dollari ed essere pronto nel 2030. Questo progetto, che sarà guidato da Mitsubishi Heavy Industries Ltd con l’aiuto della Lockheed Martin Corp, riceverà 706 milioni di dollari nel nuovo budget.

Il Giappone spenderà 323 milioni di dollari per iniziare lo sviluppo di un missile anti-nave a lungo raggio per difendere la sua catena di isole sudoccidentali dell’Okinawa. Altri grandi acquisti includono 628 milioni di dollari per sei caccia stealth Lockheed F-35, tra cui due varianti B a decollo breve e atterraggio verticale, Stovl, che opereranno al largo di una portaerei convertita.

I militari otterranno anche 912 milioni di dollari per costruire due navi da guerra compatte in grado di operare con un minor numero di marinai rispetto ai cacciatorpediniere convenzionali, allentando la pressione su una marina che fatica a trovare reclute in una popolazione che invecchia.

Il Giappone vuole anche due nuove navi da guerra per trasportare nuovi potenti radar di difesa aerea e missilistica balistica Aegis che hanno una gamma tre volte superiore a quella dei vecchi modelli. Il governo non ha ancora stimato il costo del piano, che sostituisce un progetto annullato a giugno per la costruzione di due stazioni terrestri Aegis Ashore.

Graziella Giangiulio