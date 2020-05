GERMANIA. Berlino dichiara Hezbollah fuorilegge

Il ministero degli Interni tedesco ha emesso questa mattina un’ordinanza federale per mettere fuori legge Hezbollah in Germania. L’ordine vieta qualsiasi contatto con gli appartenenti all’organizzazione e non fa alcuna distinzione tra le sue varie armi – militari, politiche o sociali. Secondo l’ordinanza, qualsiasi uso dei simboli e degli eventuali beni dell’organizzazione in Germania è vietato.

Nelle sue ragioni per agire contro Hezbollah, il divieto riporta che «Hezbollah è un’organizzazione terroristica» che «ha anche effettuato numerosi attacchi in tutto il mondo, uccidendo e ferendo centinaia di persone», riporta Harutz Sheva 7.

Nel provvedimento viene anche citata una sentenza del Tribunale amministrativo federale secondo cui «Hezbollah è da considerarsi un’organizzazione che si oppone alla comprensione internazionale perché mette apertamente in discussione il diritto all’esistenza dello Stato di Israele e chiede la sua violenta eliminazione (…) Le sentenze del Tribunale Amministrativo Federale sono ancora valide (…) Ci sono ancora dichiarazioni e prove attuali che Hezbollah nega il diritto all’esistenza di Israele, non considera finita la lotta contro Israele e, in caso di guerra con Israele, minaccia di distruggere importanti istituzioni e parti dello Stato o del territorio nazionale», si legge nel divieto.

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha accolto con favore la decisione, dicendo: «È una decisione molto importante e un passo prezioso e significativo nella lotta globale contro il terrorismo. Vorrei esprimere il mio apprezzamento al governo tedesco per questo passo e sono sicuro che molti governi del Medio Oriente e le vittime del terrore di Hezbollah condividono questo ringraziamento (…) Invito gli altri paesi europei e l’Unione Europea ad aderire e ad adottare questa politica obbligatoria e a chiamare le cose con il loro nome: Hezbollah, con le sue armi militari e politiche, è un’organizzazione terroristica e dovrebbe essere trattata come tale».

Un altro canale televisivo israeliano, Channel 11 News, riporta poi che la Germania ha ricevuto informazioni di intelligence da Israele che hanno contribuito a formulare la messa fuorilegge di Hezbollah.

La Germania è il terzo paese in Europa dopo la Gran Bretagna e i Paesi Bassi a mettere fuori legge l’ala politica di Hezbollah.

Tommaso dal Passo