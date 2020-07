GERMANIA. Al Sisi spia Angela

Secondo un rapporto della BfV, l’intelligence interna tedesca, presentato il 10 luglio dal ministro degli Interni Horst Seehofer, un dipendente dell’ufficio stampa federale tedesco è stato scoperto che ha lavorato per anni per un servizio segreto egiziano: «Non facciamo commenti sulle indagini in corso o su questioni personali», ha dichiarato Steffen Seibert, portavoce del Cancelliere Angela Merkel e capo dell’Ufficio Stampa Federale.

Si dice che l’uomo lavorasse per il servizio visitatori dell’ufficio stampa come impiegato di medio livello, secondo Bild, ciò significa che avrebbe completato un esame e almeno due anni di formazione professionale per ottenere il lavoro.

L’impiegato ha avuto accesso a informazioni generali relative a un programma che permette a ciascun legislatore di portare ogni anno 50 persone della propria circoscrizione elettorale per una visita parlamentare.

Secondo il rapporto dell’intelligence, la polizia tedesca ha eseguito “misure esecutive” contro l’uomo nel dicembre 2019. I locali del servizio visitatori sono stati perquisiti nell’ambito dell’indagine e il procuratore federale ha confermato che l’uomo è stato accusato di sospetto spionaggio e che le indagini sono ancora in corso.

«Ci sono indicazioni che i servizi egiziani stanno cercando di reclutare egiziani che vivono in Germania per scopi di intelligence attraverso le loro visite alle missioni diplomatiche egiziane in Germania e i loro viaggi in Egitto», si legge nel rapporto del Ministro.

Il governo tedesco ritiene che i servizi segreti egiziani cerchino di raccogliere informazioni sugli egiziani che vivono in Germania e che possono essere membri della Fratellanza musulmana, ma anche della comunità cristiana copta.

L’Egitto è governato dai militari dal 1952, con una breve parentesi nel 2012 quando Mohammed Morsi dei Fratelli Musulmani è stato eletto presidente prima di essere deposto dall’attuale presidente Abdel Fattah Al-Sisi. nel 2013.

Il caso della sospetta spia egiziana è parte del rapporto presentato a Berlino dal ministro degli Interni Horst Seehofer, i cui risultati chiave hanno dimostrato che l’anno scorso l’estremismo di destra in Germania era fortemente aumentato.

Lucia Giannini