GABON. Elefanti quasi estinti, senza frutta

La popolazione di elefanti in Gabon potrebbe alla fine essere ridotta a zero se non si fa qualcosa per garantire la disponibilità di frutti di cui gli elefanti si nutrono nelle foreste. Secondo uno studio condotto dal Gabon e dall’Università di Stirling in Scozia, Regno Unito, tra il 1986 e il 2018, le foreste gabonesi hanno registrato un calo dell’81 per cento nella produzione di frutta.

Questo ha portato a un calo dell’11% delle condizioni fisiche degli elefanti in quel paese perché si nutrono principalmente di frutta, riporta Humangle.

Ciò costituisce una grave minaccia per la popolazione degli elefanti che si trovano per lo più nel Parco Nazionale di Lope. Gli autori dello studio, che includono i docenti universitari Emma Bush, Robin Whytock, Kate Abernethy e Lee White, hanno detto che «il lungo crollo della disponibilità di frutta è una grave minaccia per la mega-vita selvatica nelle foreste dell’Africa centrale».

I ricercatori hanno attribuito la colpa della scarsità dei frutti essenzialmente al riscaldamento globale, aggiungendo che il clima della regione è cambiato notevolmente dal 1980 e sta diventando sempre più caldo. La ricerca ha rivelato che 40 anni fa, almeno un albero su 10 permetteva di rifornire gli elefanti con le loro razioni di frutta. Tuttavia, gli elefanti devono visitare più di 50 alberi nella speranza di trovare frutti maturi, una situazione che influisce negativamente sulle loro condizioni fisiche.

«Il massiccio crollo della fruttificazione di oltre settanta specie di alberi studiati nel Parco Nazionale Lope del Gabon, può essere attribuito all’aumento delle temperature e alla riduzione delle precipitazioni (…) Meno frutti nell’ecosistema significa la debole dispersione dei cereali, la difficoltà nella riproduzione delle piante e la non disponibilità di cibo per gli elefanti, gli scimpanzé e i gorilla», riporta la ricerca.

Lo studio ha anche rivelato che tra il 1986 e il 2018 la temperatura è aumentata di circa un grado centigrado, mentre alcune specie arboree del Parco Nazionale di Lope dipendono da un calo di temperatura per poter fiorire e produrre frutti.

Maddalena Ingrao