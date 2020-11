FRANCIA. Occhi di Falco USA per Parigi

Il sito navyrecognition afferma che la Francia conferma l’ordine per 3 velivoli di allerta precoce E-2D Advanced Hawkeye di fabbricazione statunitense, compatibili con la portaerei Hawkeye.

La testata cita un comunicato pubblicato dal ministero della Difesa francese del 20 novembre 2020, secondo cui il ministro della Difesa francese Florence Parly ha confermato l’ordine per tre velivoli E-2D Advanced Hawkeye di fabbricazione americana per tutte le condizioni atmosferiche e con capacità di trasporto tattica di allerta precoce (AEW).

Il nuovo E-2D Advanced Hawkeye sarà il centro di comando volante dei caccia Rafale a bordo della portaerei Charles De Gaulle. L’E-2D sostituirà i tre E-2C Hawkeye attualmente in servizio con la Marina Francese. Più moderno, il nuovo velivolo offrirà ulteriori capacità, compreso il rifornimento in volo.

La prima consegna avverrà nel 2027 per garantire la continuità delle capacità operative tra l’attuale E-2C Hawkeye e il nuovo velivolo.

L’E-2D Advanced Hawkeye è in servizio con la U.S. Navy e la Japan Air-Self Defense Force (JASDF). Nel novembre 2014, il ministero della Difesa giapponese ha selezionato il Northrop Grumman E-2D per soddisfare un emergente requisito di allerta precoce di prossima generazione. Il primo E-2D Advanced Hawkeye è stato consegnato al JASDF nel marzo 2019.

L’E-2D Advanced Hawkeye (AHE) è la più recente variante della piattaforma di aeromobili E-2. Il velivolo ha iniziato lo sviluppo e la dimostrazione del sistema completo nell’agosto 2003 e nel luglio 2007 la Northrop Grumman si è aggiudicata dalla Marina degli Stati Uniti il primo contratto di produzione per tre velivoli da consegnare nel 2010. Il primo velivolo è stato consegnato alla Marina degli Stati Uniti nel luglio 2010.

Il design dell’E-2D Advanced Hawkeye è molto simile alla versione precedente, ma è dotato di un radar AN/APY-9 all’avanguardia con un salto di capacità di due generazioni e di sistemi di velivoli aggiornati che miglioreranno la supportabilità e aumenteranno la prontezza. Il radar APY-9 è dotato di un array attivo a scansione elettronica, che aggiunge la scansione elettronica alla rotazione meccanica del radar nel suo radome. Il nuovo equipaggiamento comprende anche una suite radio, un computer di missione, comunicazioni satellitari integrate e un sistema di gestione del volo.

L’E-2D Advanced Hawkeye è un aereo ad ala alta alimentato da due motori turboelica Rolls-RoyceT56-A-427A montati su ogni ala e da un carrello di atterraggio triciclo retrattile. Come la maggior parte degli aerei a bordo di portaerei, l’E-2D è dotato di un gancio di coda per il recupero (atterraggio), e il carrello di prua può essere collegato ad una navetta delle catapulte della portaerei per il lancio (decollo). L’aereo utilizza anche il sistema ad ala pieghevole Grumman Sto-Wing per il deposito della portaerei. Una caratteristica distintiva dell’Hawkeye è la sua cupola radar rotante di 24 piedi (7,3 m) di diametro, montata sopra la fusoliera e le ali.

Maddalena Ingrao