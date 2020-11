FRANCIA. Messi al bando Lupi Grigi, per gli attacchi antiarmeni

La Francia metterà al bando il gruppo nazionalista turco dei Lupi Grigi, ha detto il ministro degli Interni, giorni dopo che i suoi membri erano legati a manifestazioni antiarmene e ad atti vandalici. Il ministro degli Interni Gerald Darmanin ha descritto i Lupi Grigi il 2 novembre come un “gruppo particolarmente aggressivo”.

Ha detto che la mossa di bandire i Lupi Grigi, conosciuti anche come i focolari idealisti, sarà sottoposta al gabinetto francese il 4 novembre. In Turchia, i Lupi Grigi sono legati al Partito del Movimento Nazionalista di estrema destra, Mhp, di Devlet Bahceli. Il partito ha un’alleanza politica con il Partito per la giustizia e lo sviluppo, Akp, del presidente Recep Tayyip Erdogan, riporta Rferl.

Il piano di messa al bando dei Lupi Grigi arriva dopo due manifestazioni anti armene di persone che portano la bandiera turca nelle zone di Lione e Grenoble. Si ritiene che le manifestazioni siano legate ai Lupi Grigi. I media francesi hanno anche riportato che un monumento a Lione dedicato alle vittime dei massacri degli armeni del 1915 nella Turchia ottomana è stato deturpato con slogan filo-turchi e dalla sigla Rte in riferimento a Erdogan.

I Lupi Grigi sono considerati l’ala militante dell’Mhp, nota per la sua ideologia pan-turca e di estrema destra. In passato, si ritiene che abbiano avuto legami con il Deep State turco e con la mafia, essendo stati coinvolti in violenze di strada contro la sinistra in Turchia durante gli anni Settanta e Ottanta. I suoi membri sono stati anche coinvolti in attacchi contro attivisti curdi e hanno aiutato la lotta dello Stato contro i militanti nazionalisti curdi.

Ci sono state tensioni in Francia tra la sua numerosa popolazione di etnia armena e le comunità turche per il conflitto nel Nagorno-Karabakh. La Turchia ha sostenuto con forza il suo alleato Azerbaigian nel conflitto per l’enclave separatista che fa parte dell’Azerbaigian, ma che è controllata dalle forze armene fin dall’inizio degli anni Novanta.

Ci sono state settimane di tensioni tra Francia e Turchia nel Mediterraneo orientale, in Siria e in Libia. In un’intervista ad Al-Jazeera del 1° novembre, il presidente Emmanuel Macron ha accusato la Turchia di aver adottato una posizione “bellicosa” nei confronti dei suoi alleati Nato.

Le tensioni sono aumentate ulteriormente dopo la decapitazione di un insegnante francese che ha mostrato ai suoi alunni cartoni animati che prendevano in giro il profeta islamico Maometto.

Sulla scia dell’uccisione, Macron ha difeso la libertà di parola, compreso il diritto di prendere in giro la religione, scatenando un’acuta retorica da parte di Erdogan e un appello a boicottare le merci francesi in Turchia. La Francia ha anche preso provvedimenti per bandire i gruppi islamisti radicali.

Luigi Medici