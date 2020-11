FINANZA. La Borsa di Shangai blocca l’IPO di Ant Group

L’offerta pubblica iniziale di Ant Group è stata sospesa dalla Borsa di Shanghai a causa di “importanti” cambiamenti nel settore normativo del gruppo. Ant ha dichiarato in risposta che avrebbe anche bloccato la parte di Hong Kong di quella che sarebbe stata la più grande Ipo del mondo. La società avrebbe dovuto fare il suo debutto su entrambi i mercati il 5 novembre e avrebbe raccolto fino a 39,6 miliardi di dollari nelle due borse.

Le sospensioni sono arrivate dopo che i dirigenti di Ant e l’azionista di controllo Jack Ma sono stati convocati ad un incontro con le autorità di regolamentazione cinesi, descritto come un avvertimento normativo. In una dichiarazione la Borsa di Shanghai ha detto che i colloqui di supervisione e i cambiamenti nelle regole che regolano le attività della società sono stati “importanti”: «Le questioni materiali potrebbero far sì che la vostra azienda non soddisfi i requisiti di divulgazione per un’offerta pubblica iniziale (…) La borsa ha deciso di posticipare la quotazione della vostra società», riporta Nikkei.

Le azioni di Alibaba Group Holding, che possiede un terzo di Ant, sono scese di oltre l’8% nelle prime contrattazioni a New York dopo che Ant ha detto che ora sospenderà anche quella che doveva essere una quotazione simultanea a Hong Kong.

In una dichiarazione alla Borsa di Hong Kong, Ant ha dichiarato che le autorità di regolamentazione cinesi hanno affermato che la società «potrebbe non soddisfare le qualifiche di quotazione o i requisiti di divulgazione» a Shanghai «a causa di questioni materiali relative al colloquio normativo del nostro controllore finale, del nostro presidente esecutivo e del nostro amministratore delegato da parte delle autorità di regolamentazione competenti e dei recenti cambiamenti nell’ambiente normativo di Fintech».

Il rimborso del denaro usato per le prenotazioni «sarà effettuato il più presto possibile», ha detto Ant. La sua offerta si è chiusa la scorsa settimana dopo le sottoscrizioni record a Shanghai e Hong Kong, con i soli investitori al dettaglio che hanno fatto offerte per un valore di 3.000 miliardi di dollari.

Ma, insieme al presidente esecutivo di Ant, Eric Jing, e all’amministratore delegato Simon Hu, ha incontrato il 2 novembre i rappresentanti della People’s Bank of China, della China Banking and Insurance Regulatory Commission, della China Securities Regulatory Commission e della State Administration of Foreign Exchange, secondo quanto riporta Weibo.

Nessun dettaglio specifico dell’incontro è stato rivelato da entrambe le parti. Tuttavia, ai dirigenti di Ant è stato detto che l’attività di prestito online dell’azienda ha dovuto affrontare un controllo governativo più severo su questioni che includono l’adeguatezza patrimoniale e i rapporti di leva finanziaria, riporta Reuters.

Al 30 giugno, Ant era il più grande creatore di credito al consumo online e di prestiti alle piccole imprese in Cina, con saldi in sospeso rispettivamente di 1,7 trilioni di yuan e 422 miliardi di yuan. Le entrate derivanti dal credito al consumo online e dai prestiti alle piccole imprese hanno rappresentato quasi il 40% delle entrate totali di Ant nei primi sei mesi di quest’anno.

Ant origina prestiti, il 98% dei quali è stato sottoscritto da circa 100 istituti finanziari partner alla fine di giugno, con la riscossione di commissioni di servizio da parte di Ant.

L’incontro di Ma con gli enti regolatori è venuto dopo aver criticato le banche statali, la regolamentazione locale e globale in un summit finanziario il mese scorso a cui hanno partecipato decine di banchieri e regolatori.

Graziella Giangiulio