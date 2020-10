FILIPPINE. Le promesse non mantenute di Pechino a Duterte

A Manila la politica si interroga sui benefici promessi e ancor non visti da Pechino, visto che la promessa cinese di investimenti in infrastrutture, accordi energetici e aiuti finanziari non si è ancora concretizzata. A quasi quattro anni dall’impegno iniziale della Cina di 24 miliardi di dollari in investimenti, non un solo progetto infrastrutturale ha fatto passi da gigante, incluso il progetto ferroviario promesso per l’isola natale di Duterte, Mindanao.

Allo stesso tempo, la Cina ha ampliato la sua presenza militare e il dispiegamento di militari in acque controverse, con grande dispiacere dell’establishment della Difesa filippino. Ora, mentre le Filippine sono alle prese con la peggiore crisi economica della sua storia, ci sono nuove preoccupazioni su quelli che alcuni percepiscono come investimenti “a caccia di affari” di Pechino, dato che le aziende e le imprese cinesi si concentrano sulle attività in difficoltà in una varietà di settori strategici, riporta Asia Times.

A seconda di quali accordi sono consentiti, c’è il rischio che le acquisizioni cinesi possano compromettere e persino mettere a repentaglio la cooperazione in materia di sicurezza con gli Stati Uniti, preoccupati per i rischi di spionaggio posti dalle infrastrutture di telecomunicazione cinesi.

Ad oggi, la maggior parte degli investimenti cinesi nelle Filippine sono stati concentrati in casinò online e in progetti simbolici e a basso costo, come la sovvenzione per il ponte sul fiume Pasig, non è chiaro quanto la crisi di Covid-19 e la politica di “doppia circolazione” recentemente annunciata da Pechino, che enfatizza le fonti di crescita economica più interne e, presumibilmente, meno estere. Data la storia degli investimenti cinesi nelle Filippine, Manila ha messo in atto alcune misure di salvaguardia contro progetti potenzialmente discutibili.

Questo è probabilmente uno dei fattori, anche se non è l’unico, nel divario tra le massicce promesse multimiliardarie della Cina e i miseri risultati effettivi nelle Filippine.

Ora, mentre Duterte è alla disperata ricerca di nuovi investimenti in un contesto di crisi economica senza precedenti in patria, le aziende statali cinesi affiliate stanno assumendo impegni con implicazioni potenzialmente importanti per la sicurezza delle Filippine. Le aziende sostenute da Pechino stanno cercando di accedere a progetti sensibili in infrastrutture critiche, comprese le telecomunicazioni e le strutture portuali. Si dice che stiano anche perseguendo iniziative in località sensibili, specialmente quelle vicine ai principali centri di comando militari filippini. Questa tendenza è stata vista in precedenza con i casinò cinesi nella capitale Manila, molti dei quali sono situati vicino a strutture militari e di polizia. Nelle ultime settimane, almeno due importanti progetti sostenuti dai cinesi hanno fatto scattare l’allarme nelle Filippine.

Il progetto finanziato dalla Cina per l’aeroporto internazionale di Sangley, che potrebbe vedere la bonifica di quasi il 75% della baia di Canacao, è guidato da un’affiliata della China Communications Construction Co, Cccc. La società è stata recentemente inserita nella lista nera degli Stati Uniti per il suo coinvolgimento in attività di bonifica “illegali” nel Mar Cinese Meridionale. La Baia di Canaco è cruciale per le operazioni navali filippine, anche nel Mar Cinese Meridionale. Data la vastità del progetto, potrebbe costringere le strutture navali filippine a lasciare l’area. Come minimo, il coinvolgimento cinese potrebbe anche mettere a rischio l’integrità delle comunicazioni militari filippine, soprattutto in caso di emergenza.

Di recente le aziende cinesi hanno anche cercato di investire vicino alle coste di Taiwan nel nord, in strutture militari strategicamente posizionate a Subic e Clark, l’ex sede delle più grandi basi militari d’oltremare d’America e vicino a Scarborough Shoal, così come la base aerea di Bautista a Palawan, vicino alle Isole Spratly nel Mar Cinese Meridionale. All’inizio di questo mese, l’esercito filippino ha finalmente approvato, dopo un anno di ritardo, la richiesta della neo-costituita Dito Telecommunity (Dito) di «costruire strutture in campi militari e installazioni» su torri di comunicazione situate all’interno di proprietà militari. Si tratta di una joint venture con China Telecom, e un fedele alleato commerciale di Duterte, che dipende fortemente dagli investimenti e dall’ingegneria cinesi.

Tommaso Dal Passo