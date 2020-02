FILIPPINE. Duterte sbatte fuori gli USA

Il presidente filippino Rodrigo Duterte prevede di ordinare la cessazione dell’Accordo sulla presenza delle forze in visita del Paese (Vfa) con gli Stati Uniti. Il portavoce presidenziale Salvador Panelo, ripreso da Al Jazeera, ha detto che Duterte aveva in programma di parlare con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “in qualsiasi momento”, ma l’ordine del giorno non era chiaro: «Darò istruzioni al segretario esecutivo di dire al segretario agli Esteri di inviare la notifica di licenziamento al governo degli Stati Uniti», avrebbe detto Duterte. Non era chiaro quando la notifica sarebbe stata inviata.

Il mese scorso il presidente ha minacciato di porre fine all’accordo sulle forze di visita del 1999 dopo che il governo americano aveva annullato un visto turistico rilasciato al senatore Ronald Dela Rosa, l’ex capo della polizia nazionale e stretto alleato politico di Duterte: «Vi avverto … se non farete la correzione su questo, porrò fine … all’Accordo per le forze armate in visita», aveva detto Duterte in un discorso del 23 gennaio.

Dela Rosa ha attuato la repressione di Duterte contro il traffico di droga, che ha ucciso migliaia di sospetti tossicodipendenti. L’Accordo ha fornito un quadro per l’ingresso temporaneo delle truppe statunitensi nelle Filippine per esercitazioni di addestramento congiunto con le forze filippine. Il patto può essere terminato con un avviso scritto di entrambe le parti, che entrerà in vigore tra 180 giorni. Alla fine dello scorso anno, Duterte aveva anche ordinato il divieto di ingresso nelle Filippine per i senatori statunitensi.

Questo in risposta al fatto che gli Stati Uniti hanno fatto lo stesso contro i funzionari filippini che hanno avuto un ruolo nella detenzione della senatrice dell’opposizione Leila De Lima, una strenua critica della campagna del presidente contro le droghe illegali.

Il presidente ha vietato ai funzionari del suo gabinetto di recarsi negli Stati Uniti e ha rifiutato l’invito a partecipare a un incontro speciale con Trump e i leader dell’Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico a marzo. Un patto di difesa separato, successivamente firmato dagli alleati nel 2014, l’Accordo di cooperazione per la difesa rafforzata, ha permesso di prolungare la permanenza delle forze statunitensi e le ha autorizzate a costruire e mantenere caserme e magazzini e a conservare attrezzature di difesa e armi all’interno di cinque campi militari filippini designati.

Ma la cessazione del Vfa influenzerebbe più di 300 addestramenti congiunti e altre attività solo quest’anno con le forze statunitensi «di cui le forze armate e le forze dell’ordine filippine hanno bisogno per migliorare le loro capacità nel contrastare le minacce alla sicurezza nazionale», secondo il Segretario agli Affari Esteri di Duterte, Teodoro Locsin Jr.

Gli Stati Uniti hanno fornito alle Filippine più di 550 milioni di dollari in assistenza alla sicurezza dal 2016 al 2019, ha detto Locsin, aggiungendo che ci potrebbe essere un «effetto agghiacciante sulle nostre relazioni economiche» se le Filippine stracciassero giù la loro alleanza per la sicurezza con Washington.

Le forze statunitensi hanno fornito intelligence, addestramento e aiuti che hanno permesso alle Filippine di affrontare il traffico di esseri umani, gli attacchi cibernetici, il traffico di droga e il terrorismo, ha detto Locsin, affermando che l’assistenza militare statunitense ha aiutato le forze filippine a vincere l’assedio imposto alla città città meridionale di Marawi nel 2017 presa da Isis.

Maddalena Ingrao