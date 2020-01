EUROPA. Il futuro è lavorare 4 giorni?

La settimana scorsa si è diffusa in Europa la notizia che il nuovo primo Ministro finlandese, Sanna Marin, 34 anni, ha proposto l’idea di una settimana lavorativa di quattro giorni per tutti i dipendenti del Paese, poi smentita. Si è trattato di una notizia poco accurata: Marin aveva suggerito questa idea nell’agosto del 2019, quando era ministro dei Trasporti e delle comunicazioni.

Nonostante tutto la diffusione della notizia è stata molto ampia, ma il concetto di una settimana lavorativa più corta derivata un’idea di John Maynard Keynes, secondo cui il lavoratore avrebbe goduto di un programma di 15 ore «nell’arco di cento anni» era stato ipotizzato già negli anni Trenta del secolo scorso e sta ricevendo particolare attenzione nell’ultimo decennio, riporta Cgtn.

Secondo uno studio del 2018 per la KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven – Università Cattolica di Lovanio) in Belgio e l’Università di Utrecht nei Paesi Bassi, in media il 10% della forza lavoro dell’Ue ha dichiarato di sentirsi “esausto”, con circa il 17% degli europei non appartenenti all’Ue che concordano sul fatto che il lavoro eccessivo portava a sensazioni di stanchezza; un’indagine Adp del 2019 sulla forza lavoro delle otto maggiori economie dell’Ue, più di un quarto (28%) dei lavoratori ha dichiarato di ritenere che i datori di lavoro non sono interessati al loro benessere mentale, mentre il 38% afferma che gli interessi dei datori di lavoro per la loro salute mentale sono solo superficiali; un ulteriore 56% dei dipendenti ha dichiarato di anticipare cambiamenti significativi al loro programma a causa dell’automazione.

Secondo il rapporto Adp, gli europei sono in gran parte a favore di un orario ridotto: circa il 56% ha dichiarato che, se ne avesse la possibilità, passerebbe alla settimana lavorativa di quattro giorni. Tuttavia, le opinioni divergono sul modo in cui la politica dovrebbe essere applicata: più di tre quarti (78%) ha dichiarato che preferirebbe lavorare quattro giorni in più per ricevere lo stesso stipendio, mentre il 22% ha dichiarato che preferirebbe lavorare per un orario standard con una retribuzione complessiva inferiore.

Le maggiori economie europee hanno apportato serie modifiche alla loro settimana lavorativa media: la Francia ha notoriamente ridotto quello che era un orario di 39 ore a 35 ore nel 1998, con le ore di lavoro in eccesso che dovrebbero essere considerate come straordinario. Tuttavia, secondo l’Ocse, oggi, i lavoratori francesi lavorano in media stimata 40,4 ore; in Germania, un rapporto dell’Ocse del 2018 ha stimato a 34 ore settimanali la settimana lavorativa media, sia per i lavoratori a tempo pieno che per quelli a tempo parziale, contro le 36 della Francia e le 37 del Regno Unito, mentre i Paesi Bassi hanno la cifra più bassa in Europa, con una media di 29 ore settimanali.

La Svezia è forse il paese europeo che si è avvicinato di più all’applicazione di quella che si potrebbe definire una settimana di quattro giorni a livello locale: nel 2015, la città di Göteborg ha fatto una prova di una settimana di quattro giorni e sei ore nelle case di riposo per anziani: mentre i tassi di produttività aumentavano e i tassi di soddisfazione dei dipendenti aumentavano, il programma prevedeva la necessità di un maggior numero di infermieri per colmare la carenza di personale; dopo due anni, il programma è stato ritenuto troppo costoso e nel 2017, nonostante l’entusiasmo dei dipendenti, è stato eliminato.

Il mondo economico tende a una settimana lavorativa di 4 giorni ma la politica? Dalla fine del XIX secolo in poi, abbiamo gradualmente ridotto l’orario di lavoro e quando questo è accaduto, non ha ridotto la produttività nazionale. Quindi, in parte si tratta di volontà politica e in parte di volontà aziendale che sperimenta norme impegnative e aspettative sul posto di lavoro che cambiano. Che faranno i governi?

Antonio Albanese