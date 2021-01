ETIOPIA. Ponti mobili cinesi per Addis Abeba

L’esercito etiope ha acquistato un certo numero di ponti mobili dalla Cina. Foto pubblicate su Twitter, e riprese da Defence Web, il mese scorso mostrano almeno tre ponti mobili montati su camion che vengono trasportati lungo una strada in Etiopia.

Sembrano essere ponti a forbice Norinco GQL-111, trasportati e lanciati sul retro di un camion 8×8 per la campagna.

Inoltre, secondo quanto riporta Jane’s International Defence Review, il GQL-111 è concettualmente simile al sistema russo di costruzione di ponti pesanti TMM-6. Una singola sezione può essere usata per coprire un vuoto fino a 15 metri. Un set completo di cinque può coprire un vuoto di 75 metri.

Il GQL-111 può essere usato per coprire necessità in territorio bagnato e asciutto, con ogni ponte a forbice che ha una gamba regolabile che può essere estesa fino a 5,5 metri sotto. Può anche essere usato con pontoni per consentire l’attraversamento di fiumi più ampi, ha riferito Jane’s.

Il ponte GQL-111 può gestire veicoli corazzati da combattimento cingolati fino a 50 tonnellate e veicoli su ruote con un peso massimo per asse di 13 tonnellate. Una versione successiva è anche chiamata 60T Modified Heavy Mechanized Bridge; la sua capacità è aumentata a 60 tonnellate. Il veicolo posaponti 8×8 pesa 30,8 tonnellate e può erigere una singola campata in 11 minuti.

Il GQL-111 è in servizio diffuso con l’Esercito Popolare Cinese di Liberazione. È stato anche esportato alle forze armate peruviane e apparentemente al Myanmar.

L’acquisizione sembra essere una delle poche negli ultimi anni da parte dell’Etiopia. Nel 2019 il paese ha ricevuto diversi sistemi di difesa aerea Pantsyr-S1 dalla Russia e sei addestratori G-120TP dalla Germania. Altre recenti acquisizioni includono un trasporto C-130E Hercules donato dagli Stati Uniti e 75 portapersone corazzati Thunder da Israele.

Maddalena Ingroia