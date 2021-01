ETIOPIA. Nuove tensioni all’orizzonte per la diga GERD

La Grande Diga del Rinascimento etiope, Gerd, finanziata dalla Cina, nonostante la recente interruzione dei colloqui sul più grande progetto di sviluppo dell’Africa, rischia di alimentare una serie di tensioni e rivalità a valle. Queste vanno dalla crescente rivalità tra l’Egitto e l’Etiopia a una martellante guerra di confine tra l’Etiopia e il vicino Sudan. In gioco c’è anche il futuro di quasi il 90% dell’acqua del fiume Nilo, il più lungo corso d’acqua del mondo.

L’Egitto, dove milioni di persone dipendono dal fiume per il loro sostentamento, considera il controllo del Nilo una questione “esistenziale”. Il Sudan, invece, teme che la Gerd possa mettere seriamente in pericolo le proprie dighe, che dipendono dall’acqua che scorre dal vicino a monte dell’Etiopia.

Eppure per Addis Abeba, la diga è un’opportunità per portare l’elettricità a milioni di persone che attualmente vivono senza corrente. Trovare un modo per affrontare le paure e le speranze di tutti e tre gli Stati è finora sfuggito ai negoziatori. Largo quasi un chilometro e che ha richiesto quasi un decennio per essere costruito, Gerd è il più grande progetto di sviluppo in Africa, riporta Asia Times, ed è anche la settima diga più grande del mondo e di gran lunga la più grande dell’Africa.

Quando il suo gigantesco serbatoio di 74 miliardi di metri cubi si riempirà, un processo iniziato l’estate scorsa e che potrebbe richiedere 5-15 anni, le turbine del Gerd potrebbero iniziare a generare circa 6.000 megawatt all’anno di elettricità. La Cina ha una partecipazione importante nel progetto attraverso l’estensione di una linea di credito di 1,2 miliardi di dollari per finanziare le linee di trasmissione della diga.

Questo fa parte di circa 16 miliardi di dollari di prestiti cinesi all’Etiopia, secondo il National Bureau of Economic Research degli Stati Uniti. Tuttavia, una parte importante dei finanziamenti della diga proviene anche da etiopi, che hanno investito i loro risparmi nel progetto con la premessa che avrebbe portato grandi benefici al loro paese. Il progetto è sostenuto da tutte le divisioni politiche, etniche e regionali che attraversano la nazione africana.

L’Egitto e il Sudan usano da secoli l’acqua del Nilo con una percentuale compresa tra l’86% e il 90% – a seconda della stagione – proveniente dal Nilo Blu. La prospettiva di una riduzione di questo flusso, pur essendo anche sotto il controllo dell’Etiopia, ha quindi fatto scattare l’allarme in queste due nazioni a valle.

La diga «potrebbe mettere in pericolo la sicurezza e la sopravvivenza stessa di un’intera nazione mettendo a repentaglio la sua fonte di sostentamento», ha detto il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukri al Consiglio di sicurezza dell’Onu, dopo che l’Etiopia ha iniziato a riempire unilateralmente il gigantesco serbatoio della diga. Shoukri ha stimato che per circa 100 milioni di egiziani, le acque del Nilo sono la loro «unica fonte di sostentamento». Abdul Fattah Al-Sisi ha finora escluso un’azione militare contro la diga, ma continua ad affrontare un coro di richieste interne per una risposta dura.

Il Sudan, nel frattempo, era inizialmente favorevole all’idea del Gerd, dato che potrebbe aiutare a controllare le inondazioni del Nilo, un problema delicato per Khartoum negli ultimi anni.

Tuttavia, senza un accordo su quanta acqua l’Etiopia permetterà a valle una volta che il Gerd sarà operativo, Khartoum ora teme anche che in tempi di siccità l’Etiopia possa tagliare il flusso d’acqua verso le dighe idroelettriche del Sudan per mantenere il serbatoio del Gerd pieno.

Il Sudan ha una disputa di confine in corso con l’Etiopia sulla regione di Al-Fashqa, a nord del Gerd. Nelle ultime settimane si è assistito a un aumento delle tensioni, con entrambe le parti che accusano l’altra di istigazione alla violenza.

Il Sudan sostiene inoltre che si dovrebbe lasciare agli esperti dell’Ua il compito di elaborare una formula per decidere quanta acqua l’Etiopia deve rilasciare, soprattutto in condizioni di siccità.

L’Etiopia, tuttavia, respinge questa proposta, non volendo essere vincolata ad un accordo formale. Anche l’Egitto si oppone all’idea, considerando l’organizzazione no idonea per risolvere una disputa politica. Questo ha portato al crollo dell’ultima tornata di colloqui, senza che fosse stata fissata una data per la loro ripresa.

Inoltre la Repubblica Democratica del Congo a breve prenderà la presenza di turno Ua. La Rdc si trova sul Nilo Bianco, l’altro affluente del fiume, e questo le conferisce un interesse diretto molto maggiore dell’attuale presidenza sudafricana per il futuro dell’intero fiume. In secondo luogo, sarà l’inizio della presidenza di Joe Biden. Gli sforzi del suo predecessore, Donald Trump, per costringere l’Etiopia ad accettare un accordo sono stati inefficaci nella regione.

