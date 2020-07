ENERGIA. Gli USA mettono più sanzioni sul Nord Stream 2: “O con Noi o col Cremlino”

Gli Stati Uniti hanno minacciato di sanzionare qualsiasi individuo o società che aiuti la Russia a costruire il gasdotto Nord stream 2 verso la Germania mentre il Cremlino si muove per completare gli ultimi chilometri del progetto da quasi 11 miliardi di dollari. «Andatevene subito – o affronterete le conseguenze», ha detto il 15 luglio il Segretario di Stato americano Mike Pompeo durante una conferenza stampa a Washington, annunciando le nuove linee guida sanzionatorie per il gasdotto Nord Stream 2.

Il Dipartimento di Stato, riporta Rferl, ha sostanzialmente rimosso l’esclusione del gasdotto dal Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, Caatsa, approvato nel 2017. Non potendo utilizzare il Caatsa, a dicembre gli Stati Uniti hanno approvato una legge per sanzionare qualsiasi nave che posasse tubi sottomarini per il gasdotto Nord Stream 2, costringendo la svizzera Allseas ad abbandonare il progetto a soli 160 chilometri di distanza. Il gasdotto, che consiste in due linee parallele che corrono sotto il Mar Baltico, è lungo complessivamente 1.230 chilometri.

La Russia sta ora cercando di utilizzare le proprie navi per terminare il Nord Stream 2 dopo aver ricevuto il permesso dalla Danimarca all’inizio di questo mese. La parte non finita dell’oleodotto si trova nelle acque economiche della Danimarca. Tuttavia, la nave russa avrebbe ancora bisogno di utilizzare i servizi delle compagnie occidentali, come le strutture portuali e l’assicurazione, dando agli Stati Uniti il potenziale per ostacolare i loro sforzi.

Il Caatsa ha permesso al Congresso di sanzionare i gasdotti russi per l’esportazione di energia, ma conteneva le indicazioni fornite dal predecessore di Pompeo, Rex Tillerson, “nonno” del Nord Stream 2 e della seconda tratta del TurkStream, che corre sotto il Mar Nero verso la Turchia.

Pompeo ha detto che il Dipartimento di Stato sta aggiornando le linee guida pubbliche per le autorità del Caatsa per includere i due progetti a guida russa, che ha descritto come «strumenti del Cremlino» per espandere la dipendenza europea dalle forniture energetiche russe e minare l’Ucraina. Pompeo si recherà in Danimarca il 22 luglio per discutere anche del gasdotto.

Il Nord Stream 2, una volta completato, pomperebbe fino a 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno in Germania, raddoppiando l’importazione di gas russo da parte di Berlino. Il progetto consente a Mosca di ridurre significativamente le spedizioni di gas naturale attraverso l’Ucraina, che attualmente guadagna miliardi di dollari all’anno in tasse di transito.

Gli Stati Uniti stanno cercando di esportare più gas naturale in Europa, aiutando l’Europa centrale e orientale a sviluppare le infrastrutture necessarie per ridurre la loro dipendenza dal petrolio e dal gas russo. L’anno scorso il Congresso ha approvato fino a 1 miliardo di dollari di finanziamenti per progetti di infrastrutture energetiche nella regione.

Anna Lotti