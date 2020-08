ENERGIA. Attenzione in arrivo la spazzatura dal solare

I pannelli solari stanno iniziando a morire. E c’è chi si chiede cosa faremo dei loro resti.

Secondo un articolo apparso su Grist, i pannelli solari sono una fonte sempre più importante di energia rinnovabile che giocherà un ruolo essenziale nella lotta al cambiamento climatico e ancora sono anche elementi tecnologici complessi che alla fine della loro vita diventano grandi e voluminosi fogli di rifiuti elettronici e al momento la maggior parte del mondo non ha un piano per smaltirli.

Ma avremo bisogno di svilupparne uno presto, perché l’eccesso di rifiuti elettronici solari sta arrivando. Entro il 2050, l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili prevede che fino a 78 milioni di tonnellate di pannelli solari avranno raggiunto la fine della loro vita e che il mondo genererà circa 6 milioni di tonnellate di nuovi rifiuti elettronici solari all’anno. Sebbene quest’ultimo numero sia una piccola frazione del totale dei rifiuti elettronici che l’umanità produce ogni anno, i metodi di riciclaggio dell’elettronica standard non sono adatti. Il recupero dei materiali più preziosi, inclusi argento e silicio, richiede soluzioni di riciclaggio su misura. E se non riusciremo a sviluppare queste soluzioni insieme a politiche che supportano la loro adozione diffusa, sappiamo già cosa accadrà. Masse di rifiuti tossici seppelliti o abbandonati in campi.

I pannelli solari sono composti da celle fotovoltaiche (PV) che convertono la luce solare in elettricità. Quando questi pannelli entrano in discarica, risorse preziose vanno sprecate. E poiché i pannelli solari contengono materiali tossici come il piombo che possono fuoriuscire mentre si rompono, il collocamento in discarica crea anche nuovi rischi ambientali.

La maggior parte dei produttori di energia solare afferma che i propri pannelli dureranno circa 25 anni e il mondo non ha iniziato a distribuire ampiamente il solare fino all’inizio degli anni 2000. Di conseguenza, oggi un numero piuttosto ridotto di pannelli solari viene disattivato. Secondo il direttore Jan Clyncke, PV CYCLE, un’organizzazione no profit dedicata al ritiro e al riciclaggio dei pannelli solari, raccoglie ogni anno diverse migliaia di tonnellate di rifiuti elettronici in tutta l’Unione europea. Quella cifra include i pannelli solari che hanno raggiunto la fine della loro vita, ma anche quelli che sono stati dismessi in anticipo perché sono stati danneggiati durante una tempesta, presentavano una sorta di difetto di fabbricazione o sono stati sostituiti con un modello più nuovo e più efficiente.

Quando i pannelli solari raggiungono la fine della loro vita oggi, devono affrontare alcuni possibili destini. In base alla legislazione dell’UE, i produttori sono tenuti a garantire che i loro pannelli solari vengano riciclati correttamente. In Giappone, India e Australia, i requisiti di riciclaggio sono in corso. Negli Stati Uniti, è il selvaggio West: ad eccezione di una legge statale a Washington, gli Stati Uniti non hanno alcun mandato per il riciclaggio solare. Gli sforzi di riciclaggio volontari condotti dall’industria hanno una portata limitata. “In questo momento, siamo abbastanza fiduciosi che il numero sia di circa il 10 percento di pannelli solari riciclati”, ha affermato Sam Vanderhoof, CEO di Recycle PV Solar, una delle poche società statunitensi dedite al riciclaggio fotovoltaico. Il resto, dice, finisce nelle discariche o viene esportato all’estero per essere riutilizzato nei paesi in via di sviluppo con protezioni ambientali deboli.

Anche quando avviene il riciclo, c’è molto margine di miglioramento. Un pannello solare è essenzialmente un sandwich elettronico. Il ripieno è un sottile strato di celle di silicio cristallino, che sono isolate e protette dalle intemperie su entrambi i lati da lastre di polimeri e vetro. È tutto tenuto insieme in un telaio di alluminio. Sul retro del pannello, una scatola di giunzione contiene cavi in rame che convogliano l’elettricità mentre viene generata.

Maddalena Ingrao