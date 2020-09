EGITTO. La Fratellanza Musulmana rifiuta le offerte di pace di Al Sisi

La nuova Guida suprema ad interim dei Fratelli Musulmani ha detto che la riorganizzazione del movimento ha lo scopo di migliorare l’efficienza e le relazioni.

Parlando con Al-Hiwar TV, ripreso da Memo, Ibrahim Mounir ha detto che i cambiamenti potrebbero essere «apparsi frettolosi» perché sono stati annunciati subito dopo la detenzione del suo predecessore, Mahmoud Ezzat, in Egitto. Tuttavia, Mounir ha spiegato che i cambiamenti sono stati decisi prima della detenzione di Ezzat.

«La decisione di annunciarli subito dopo la sua detenzione è stata quella di far sapere ai membri in Egitto che la Fratellanza esiste ancora», ha detto Mounir, «e di far sapere al regime egiziano che il movimento non è morto».

Allo stesso tempo, ha confutato le affermazioni relative al lavoro e all’organizzazione della Fratellanza che sono emerse a causa della mancanza di contatti tra diverse delle sue istituzioni che hanno seguito la dura campagna contro di essa. Insisteva sul fatto che non c’era “pluralità” nel processo decisionale, e che l’ultima parola su eventuali differenze era di Ezzat.

Il presidente ad interim ha rivelato che tre o quattro anni fa ci sono state comunicazioni tra il regime egiziano e la Fratellanza volte alla riconciliazione, che avrebbero permesso ai membri esiliati di tornare a casa e vivere senza essere oggetto di inchieste da parte delle autorità. Si ritiene che dietro di loro ci fosse l’ex ministro della Difesa Hussein Tantawi.

Secondo Mounir, però, la Fratellanza sapeva che era stato lo stesso presidente Abdel Fattah Al-Sisi ad avviare le comunicazioni. Non ha detto come il movimento abbia ottenuto queste informazioni. A quanto pare Al-Sisi ha chiesto al gruppo di riconoscere la sua legittimità in cambio della liberazione di tutti i suoi membri dal carcere e del permesso a rientrare per gli esiliati.

La Fratellanza ha rifiutato queste condizioni per non dare alcuna legittimità ad Al-Sisi alla luce della situazione “dura e insopportabile” dell’Egitto. Mounir ha sottolineato che riconoscere la legittimità di Al-Sisi sarebbe un «tradimento del Paese».

