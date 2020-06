EGITTO. Il Cairo punta sull’ONU per sbloccare la diga etiope

L’Egitto conta sulle pressioni internazionali per sbloccare un accordo che considera cruciale per proteggere le sue scarse risorse idriche dal fiume Nilo prima del previsto avvio di una gigantesca diga a monte in Etiopia a luglio. I lunghi negoziati, durati quasi un decennio, hanno lasciato le due nazioni e il vicino Sudan senza un accordo per regolamentare il funzionamento della diga Gerd, e il riempimento del bacino idrico in Etiopia.

Anche se è improbabile che l’Egitto affronti un’immediata e critica penuria idrica causata dalla diga anche senza un accordo, il mancato raggiungimento di un accordo prima dell’inizio del processo di riempimento potrebbe avvelenare ulteriormente i legami e trascinare la controversia per anni, riporta Reuters.

L’ultima tornata di colloqui ha lasciato i tre Paesi «più vicini che mai al raggiungimento di un accordo», secondo un rapporto del ministero degli Esteri del Sudan ripreso da Reuters. Ma i colloqui, che sono stati sospesi la scorsa settimana, hanno rivelato un divario crescente sulla questione chiave se un accordo sarebbe stato legalmente vincolante, come richiesto dall’Egitto.

La posta in gioco per l’Egitto, in gran parte arido, è alta, perché attinge almeno il 90% della sua acqua dolce dal Nilo. Con l’Etiopia che insiste nel voler utilizzare le piogge stagionali per iniziare a riempire il serbatoio della diga il mese prossimo, il Cairo si è appellato al Consiglio di sicurezza dell’Onu con un’ultima mossa diplomatica.

La Grand Ethiopian Renaissance Dam, Gerd, è in costruzione a circa 15 km dal confine con il Sudan sul Nilo Blu, la fonte della maggior parte delle acque del Nilo. Secondo l’Etiopia, il progetto idroelettrico da 4 miliardi di dollari, che avrà una capacità installata di 6.450 megawatt, è essenziale per il suo sviluppo economico. Addis Abeba ha detto al Consiglio di sicurezza dell’Onu in una lettera di questa settimana che è «progettato per aiutare a liberare il nostro popolo dalla povertà estrema».

Nella lettera si ripeteva l’accusa che l’Egitto stava cercando di mantenere i vantaggi storici sul Nilo e di costringere l’Etiopia a perseguire futuri progetti a monte. La lettera sosteneva che l’Etiopia aveva accolto le richieste egiziane di permettere ai recenti colloqui di andare avanti prima che l’Egitto li bloccasse, portando la questione al Consiglio di sicurezza.

L’Egitto afferma di essere concentrato sulla garanzia di un accordo equo limitato al Gerd, e che il discorso dell’Etiopia di raddrizzare l’ingiustizia dell’era coloniale è uno stratagemma per distogliere l’attenzione dal tentativo di imporre il fatto compiuto ai suoi vicini a valle. Entrambi si accusano a vicenda di cercare di sabotare i colloqui e di bloccare gli studi indipendenti sull’impatto del Gerd. L’anno scorso l’Egitto ha richiesto la mediazione degli Stati Uniti, che ha portato a quattro mesi di colloqui a Washington che si sono interrotti a febbraio.

Lo stallo dei colloqui è un’opportunità per la comunità internazionale di mostrare la propria leadership sulla questione dell’acqua, e aiutare a mediare un accordo che potrebbe sbloccare molte possibilità di cooperazione.

I colloqui di questo mese tra i ministri dell’Acqua guidati dal Sudan, e osservati da Stati Uniti, Sudafrica e Unione Europea, hanno prodotto una bozza di accordo che elencava però le questioni tecniche in sospeso, tra cui il funzionamento della diga durante gli “anni secchi” di piogge ridotte, e le questioni legali sull’opportunità di rendere vincolanti l’accordo e il suo meccanismo di risoluzione delle controversie. Il Sudan, da parte sua, vede i benefici della diga nel regolare le sue acque del Nilo Blu, ma vuole garanzie di un funzionamento sicuro e corretto. Come l’Egitto, sta cercando un accordo vincolante prima che inizi il riempimento, ma il suo crescente allineamento con il Cairo non si è dimostrato decisivo.

Graziella Giangiulio