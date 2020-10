CUBA. Legami più stretti tra l’Avana e Mosca

Russia e Cuba hanno rafforzato la cooperazione energetica, bancaria e sanitaria dopo gli incontri tra il vice primo ministro Ricardo Cabrisas e i funzionari di questi settori in questa capitale russa. L’alto funzionario si sta incontrando in Russia con un gruppo di uomini d’affari che hanno espresso interesse a lavorare con Cuba e con il suo ministero dei Trasporti, secondo un comunicato stampa dell’ambasciata cubana a Mosca.

Cabrisas ha incontrato il primo vice governatore della Banca Centrale di Russia, Ksenia Yudaeva, con la quale ha discusso della collaborazione tra i sistemi bancari dei due Paesi, che hanno ratificato la loro volontà di espandere ulteriormente questi legami per il reciproco interesse. Il vice primo ministro cubano ha incontrato anche il ministro dell’Energia russo Alexander Novak, riporta Prensa Latina.

I due hanno esaminato lo sviluppo di grandi progetti nel settore dell’energia che contribuiscono ad un programma prioritario a Cuba, e hanno concordato di incrementarne l’esecuzione, in quanto direttamente collegati allo sviluppo economico dell’isola caraibica. Cabrisas e il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko hanno avuto uno scambio di opinioni sull’esperienza dei due Paesi nella lotta contro la pandemia di Covid-19.

Hanno anche discusso della cooperazione bilaterale nel campo dell’assistenza sanitaria e delle potenzialità di ampliare le relazioni in questo campo, in particolare in medicina e biotecnologia. Dalla caduta dell’Unione Sovietica nel 1991, Cuba e la Russia hanno mantenuto le loro relazioni diplomatiche. Dopo l’ascesa al potere di Vladimir Putin nel 2000, le relazioni tra i due Paesi sono aumentate. Nel dicembre 2000 Putin si è recato in visita a Cuba e, insieme a Fidel Castro, ha chiesto la revoca dell’embargo su Cuba. La Russia è ancora il primo creditore di Cuba e i due Paesi mantengono stretti legami economici con ciascuno di essi.

Nel luglio 2014, Vladimir Putin visitò Cuba, dove annunciò la decisione di cancellare il 90% del debito dell’isola nei confronti di Mosca, pari a 35 miliardi di dollari, e annunciò accordi per investire nell’industria petrolifera offshore di Cuba.

