COVID 19, l’inutilità della app di tracciamento

Ma che fine ha fatto la app di tracciamento COVID 19? Era la notte tra il 29 e il 30 aprile quando, tra chi la vuole e chi no, il Consiglio dei ministri approva il decreto Bonafede e approva le regole sulla privacy relative all’utilizzo dell’app Immuni, una app che funziona con il contact tracing. «Nessuna conseguenza per chi decide di non utilizzare l’app, da installare su base volontaria. La piattaforma sarà realizzata esclusivamente con infrastrutture italiane. Il database verrà cancellato alla fine dell’emergenza Covid e comunque entro il 31 dicembre 2020. Tutela della privacy e no alla geolocalizzazione». Così battevano le agenzie di stampa il 30aprile.

Immuni serve, in sostanza a rintracciare sotto forma di anonimato, attraverso i soli cellulari che sono predisposti ad installare l’app, chi è positivo al COVID-19. A spiegare il suo funzionamento gli stessi sviluppatori nel sito ufficiale di immuni.

«Immuni è una soluzione tecnologica che si basa su un’applicazione per smartphone iOS e Android. Ci aiuta a combattere l’epidemia di COVID-19 notificando il più presto possibile agli utenti a rischio di portare il virus, anche quando sono asintomatici. Questi utenti possono quindi isolarsi per evitare di contagiare gli altri e chiedere un parere medico. La progettazione e lo sviluppo di Immuni si basano su sei principi fondamentali: utilità, accessibilità, accuratezza, privacy, scalabilità e trasparenza. È dotato di un sistema di notifica dell’esposizione che sfrutta il Bluetooth a bassa energia: Quando due utenti si avvicinano sufficientemente l’uno all’altro per un tempo sufficientemente lungo, i loro dispositivi registrano l’identificatore di prossimità mobile dell’altro nella memoria locale. Gli identificatori di prossimità rotanti sono generati da chiavi di esposizione temporanee e cambiano più volte ogni ora. Le chiavi di esposizione temporanea sono generate in modo casuale e cambiano una volta al giorno. Quando un utente risulta positivo al test SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, ha la possibilità di caricare su un server le proprie chiavi di esposizione temporanea recenti. Questa operazione può avvenire solo con la convalida di un operatore sanitario. L’applicazione scarica periodicamente le nuove chiavi di esposizione temporanea e le utilizza per ricavare gli identificatori di prossimità degli utenti infetti per il recente passato. Quindi confronta gli identificatori con quelli memorizzati nel dispositivo e notifica all’utente se si è verificata un’esposizione a rischio. Il sistema non utilizza alcun dato di geolocalizzazione, compresi i dati GPS. Quindi, l’app non è in grado di dire dove è avvenuto il contatto con un utente potenzialmente contagioso, né l’identità delle persone coinvolte. Per implementare la sua funzionalità di notifica dell’esposizione, Immuni sfrutta il framework di notifica dell’esposizione di Apple e Google. Ciò consente a Immuni di essere più affidabile di quanto sarebbe altrimenti possibile. Oltre alle chiavi di esposizione temporanea, l’app Immuni invia al server anche alcuni dati analitici. Questi includono informazioni epidemiologiche e operative, e sono inviati allo scopo di aiutare il Servizio Sanitario Nazionale a fornire un’assistenza efficace agli utenti. Immuni si sta sviluppando prestando molta attenzione alla privacy degli utenti e sono state adottate diverse misure per proteggerla. Ad esempio, l’applicazione non raccoglie dati personali che possano rivelare l’identità dell’utente, come il nome, l’età, l’indirizzo, l’e-mail o il numero di telefono».

La prima nota dolente di questa App è che chi non ha uno smartphone non può scaricarla e quindi la maggior parte degli over 70, quelli più a rischio, non potranno installarla nei loro cellulari, oppure tutti ci dovremmo dotate di uno Smartphone. Eppure, stando ai sondaggi dell’Università Cattolica di Cremona sono i soli, gli anziani, ad amarla. I giovani non ne vogliono sapere anche perché immuni per loro è sinonimo di limitazione della liberà personale e di movimento. Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia sono state le regioni pilota e gli errori ad oggi segnalati non sono mancati.

Dal 3 giugno è possibile scaricare gratuitamente l’app negli store google e apple. In Italia ad averla scaricata sono in pochissimi si aggirano intorno ai 5 milioni anche se negli ultimi giorni i trend è in aumento. Circa il 13% della popolazione che poteva installare immuni perché dotati della giusta tecnologia, il 9% del totale.

Perché la app abbia un senso compiuto per il monitoraggio della diffusione del Covid 19, bisogna che almeno il 40% della popolazione la installi sul suo cellulare. Ma non è finita c’è anche chi ha pensato di andare a vedere l’efficacia europea di queste App, compresa immuni, e non siamo nemmeno vicino alla sufficienza.

Secondo AlgorithmWatch: l’efficacia sarebbe dubbia e a volte mancherebbe anche la trasparenza. L’organizzazione no-profit con sede a Berlino sottolinea come l’uso dell’automazione nei processi decisionali durante l’emergenza sanitaria avrebbe prodotto risultati discutibili. «La nostra è un’analisi che cerca di restituire un quadro di massima dell’impiego di processi automatici per affrontare il covid, iniziando dalle app per il tracciamento della prossimità», spiega Fabio Chiusi, uno dei firmatari della ricerca che copre sedici Paesi dell’area europea. Dalla Svizzera alla Norvegia, dalla Spagna alla Grecia fino all’Italia, per AlgorithmWatch gli strumenti tecnologici messi in campo sono stati realizzati con troppa fretta senza pensare ai rischi che potrebbero comportare. AlgorithmWatch nasce dalla volontà di «valutare e far luce sui processi decisionali algoritmici che hanno una rilevanza sociale», ovvero su tutti quei sistemi digitali che vengono impiegati per prevedere o indirizzare l’azione umana o ancora che possono prendere decisioni automaticamente.

Secondo l’organizzazione no profit non c’è un pericolo Cavallo di Troia sul modello cinese, questo però non significa che va tutto bene. In ogni caso il vero flop è quello istituzionale: «In realtà per funzionare davvero dovrebbero queste app avrebbero dovuto esser istallate da almeno metà della popolazione e questo non è avvenuto da nessuna parte anche se per motivi diversi. In Inghilterra, Liechtenstein e Norvegia, le cugine di Immuni sono state abbandonate perché sviluppate male o per l’essersi dimostrate troppo invasive. In Italia siamo ancora a cinque milioni di download, che significa il 13 per cento degli italiani che la possono istallare. La situazione è migliore in Germania dove CovApp è stata scaricata da un quarto della popolazione, che però è ancora poco. La francese Stop Covid invece non ha superato i due milioni di utenti. In Belgio useranno il modello tedesco e la app dovrebbe vedere la luce a fine settembre. In Estonia potrebbe arrivare prima, così come in Olanda. Più che il fallimento tecnologico, almeno allo stato attuale, il quadro che emerge dalla ricerca è una conferma da un lato della poca fiducia nelle istituzioni che ha generato un tasso elevato di diffidenza, dall’altro il miraggio di avere un’app volontaria istallata su più della metà degli smartphone in ogni Paese. Obbiettivo davvero difficile da raggiungere».

L’altro dato di cui nessuno vuole parlare è quello dell’utilità di questa app, come ci racconta in una lunga intervista Umberto Rapetto non serviva creare un app, bastavano gli strumenti già in circolazione e soprattutto serve a creare una centralizzazione dei dati raccolti. Ovvero dare in gestione per un periodo limitato i dati allo Stato che li tiene per sé e solo per uso sanitario.

Regola questa che va in contrapposizione con le normative comunitarie che chiedono una decentralizzazione dei dati e quindi un conferimento dei dati che rimane in pancia al cellulare. Con tutti i pericoli annessi e connessi. Il fatto è che il dato sanitario è il futuro della scienza medica.

Ma la domanda vera è? Perché non si è sviluppato un sistema di indagine sul territorio nazionale attraverso i test su scala nazionale visto che il test sierologico costa poco? O cercare di fare quello con i tamponi? Invece di costruire ospedali che ora sono, per fortuna vuoti. Perché non potenziare la produzione di tamponi e reagenti In Italia? Materiali che vengono comprati spesso all’estero? Perché era necessario passare attraverso il controllo degli spostamenti delle persone?

E ancora: una volta che la app rileva il possibile malato questo a chi viene affidato? Di solito a nessuno. Spesso le Asl tardano inviare personale sanitario per il tampone, e si rischia di rimanere bloccati a casa per salute ma non si è malati. E ancor più grave a volte si è malati e il sistema sanitario non provvede comunque a fare gli approfondimenti opportuni.

Chiunque vada in questi giorni nei laboratori privati si accorgerà del gran numero di persone che sono in attesa del test sierologico, indispensabile per rientrare al lavoro dopo le ferie in aree considerate a rischio. E quindi ancora una volta si registra il collasso del Sistema Sanitario Nazionale che ha investito male anche i soldi dei contribuenti convertendoli in strutture sanitarie non necessarie.

Infine ma non certo ultimo il passaggio dal tracciamento analogico, ovvero il test-intervista del medico, rispetto a quello digitale, ovvero quello del cellulare meriterebbe un dialogo e un approfondimento etico. Quanto una macchina può sostituire le capacità, l’esperienza, le conoscenze del medico? Quanto un’azienda che raccoglie informazioni sanitarie ha il diritto di interferire con la mia sfera personale?

Graziella Giangiulio e Antonio Albanese