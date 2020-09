COVID 19. Back To School

31 agosto 2020: «Carissimi, da domani prenderà il via formalmente l’anno scolastico. Quello che stiamo per vivere è un inizio davvero particolare: tutti Voi, Docenti, Dirigenti, Personale ATA, siete ben consapevoli del fatto che stiamo per scrivere, insieme, un capitolo nuovo e determinante nella storia della nostra scuola. Siate innanzitutto fieri del lavoro fin qui svolto. … […] Insieme poi, a giugno, abbiamo riaperto i nostri Istituti, per la prima volta, per lo svolgimento degli Esami di Stato delle scuole secondarie di secondo grado. In molti avevano messo in dubbio la nostra capacità di organizzarli in presenza, allarmando su possibili fughe di commissari e presidenti di commissione. In pochi hanno poi voluto raccontare con quale spirito di servizio la scuola tutta abbia gestito senza alcuna criticità una prova che resterà nella storia e nel cuore di studentesse e studenti. Anche di questo non posso che ringraziarvi uno per uno. […] Lo dico senza alcun trionfalismo, ma con soddisfazione: dati alla mano, nessuno in Europa si è impegnato così tanto nei mesi estivi per preparare la scuola a questa nuova stagione. […] Già a giugno è stato varato il Piano per la ripartenza di settembre, preparato insieme ai tanti attori del sistema scolastico e istituzionale. Da allora non ci siamo mai fermati. Abbiamo collaborato con le autorità sanitarie per avere regole condivise. E se queste si sono evolute nel corso dell’estate è perché il quadro di una pandemia non è una fotografia, non è statico, e al mutare delle condizioni la politica può e deve prendere nuove decisioni. Lo abbiamo fatto. Oggi abbiamo regole chiare, tra le più rigorose in Europa …[…]».

Queste parole sono state dedicate dal Ministro Lucia Azzolina a tutto il personale docente e non della scuola il 31 agosto. Comunicato pubblicato sul sito del Miur sezione comunicati.

Ma cosa è stato realmente fatto durante l’estate?

Il Ministro asserisce di non essersi mai fermato un istante eppure le testate di gossip danno il Ministro Azzolina al mare: il 30 giugno era a Sperlonga, e il 14 Luglio ancora sui giornali per essere al mare a fare un bagno. Eppure il premier Giuseppe Conte, l’8 settembre, ha detto che il Ministro Azzolina, non ha fatto un giorno di ferie, forse era in permesso. E se crediamo alle parole di Conte, va detto che se il Ministro e il suo staff erano in ufficio, non lo erano la maggior parte dei dipendenti coinvolti nelle “funzione scuola” in ferie tutto il mese di agosto, come ogni anno, non lo erano gli insegnanti che in alcuni casi hanno fatto 13 settimane di ferie come da contratto della scuola. Sull’ingresso a scuola, veramente, presidi e insegnanti – insieme – hanno cominciato lavorare con qualche eccezione il 1 settembre come da calendario scolastico. E questo che piaccia o meno al Ministro ha creato qualche problemino. Non solo la “funzione scuola” è andata in panico ma le famiglie di 8milioni e trecento mila studenti che alla vigilia dell’ingresso a scuola erano alle prese con firme di moduli e acquisti di mascherine per i figli e soprattutto non sapevano se le scuole avrebbero aperto i battenti o no!

Il panico vissuto dalle famiglie lo racconteremo nel nostro secondo pezzo della rubrica dedicato alle storie delle persone che Covid 19 lo subiscono

Comunque venendo ai dati, secondo l’organizzazione europea Eurydice, l’Italia detiene due primati scolastici il maggior numero di settimane consecutive di ferie, 13, e il maggior numero di lezioni svolte in classe.

Altri dati vanno enunciati in merito ai concorsi: seimila le domande di partecipazione per il concorso ordinario di infanzia e primaria, più di 430mila per la secondaria di I e II grado. Inoltre, sono circa 64mila le domande di partecipazione presentate per la procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di docenti per la scuola secondaria di I e II grado con almeno tre annualità di servizio. Ad oggi, dunque, la scuola è iniziata senza insegnanti.

E se questo è il problema di ogni inizio anno, quest’anno di pandemia ha visto i presidi della scuole fare i conti con i centimetri. Il 14 agosto scriveva La Repubblica che i presidi delle scuole italiane stavano ancora armeggiando con il metro per concludere questo: In Lazio la questione spazio è critica, Campania e Calabria disperata, in Emilia Romagna il 14 agosto i presidi erano al IV monitoraggio.

Il fatto è che nessuno ha messo regole chiare e ancora ad agosto non si sapeva se era o no obbligatoria la mascherina a scuola. Non solo, secondo Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale presidi (Anp) ad un certo punto è successo il caos quando il Comitato tecnico scientifico ha detto che si può scendere anche sotto il metro di distanza laddove non ci sarà la possibilità di rispettarlo. Ci si chiede come mai avendo in Italia geometri in tutti i comuni e uffici tecnici preposti non sia stato chiesto a questi di misurare quanti bambini/ragazzi potevano entrare nelle aule in base alle normative stabilite da quando c’è la pandemia e quante aule servivano per completare l’opera.

E ancora il Ministro Azzolina è andata a destra e a manca in cerca di edifici per la scuola quando, secondo il Fatto quotidiano,il patrimonio edilizio scolastico, già non a norma per almeno l’80%, perde spazi e si tratta talora di interi piani inagibili perché gli enti locali (e chi di dovere) non spendono un euro. In quasi l’80% degli istituti vi sono aule inagibili. Ma nessuno ha considerato che in tutta Italia ci sono molti edifici utilizzabili come le caserme che potrebbero essere rimesse in opera a basso costo, edifici che fanno parte del patrimonio dello Stato e che sono in dismissione. Se possiamo spendere 250 euro a banco possiamo spendere in riqualificazione edilizia scolastica e in trasporto. Nel il Foglio si legge: «Se tutti costoro, Ministero et similia, da marzo a oggi avessero lavorato almeno all’ordinaria manutenzione su 40mila edifici si sarebbero recuperate a dir poco 20mila aule in più (se non il doppio). In ogni caso, congratulazioni a tutti gli addetti ai lavori, compresi coloro che millantano dotte (e colorite) “ricerche” sull’istruzione: che andassero (loro sì) a lavare i piatti nei B&B!».

Riassumendo non ci sono gli insegnanti, non ci sono le aule, non ci sono le regole per la scuola e andiamo avanti passiamo dal ministro della Pubblica Istruzione al commissario straordinario per la Scuola Domenico Arcuri.

Su un articolo pubblicato da orizzontescuola si legge: «Noi siamo l’unico Paese del mondo che manda tutti i giorni una mascherina gratis a tutti gli studenti, ricchi e poveri, senza distinzione. Ieri i nostri uffici hanno raccolto 149 lamentele di genitori che sostenevano che nelle scuole dei loro figli non c’erano le mascherine. Noi abbiamo dimostrato, esibendo 149 bolle di consegna, che in quelle scuole le mascherine erano arrivate». Così Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, ospite di “RiGenerazione”, l’evento organizzato dalla Fai-Cisl per approfondire il ruolo del sindacato nelle sfide del futuro.

E noi aggiungiamo se sono arrivate qualcuno approfondisca e ci dica dove sono finite perché le famiglie che hanno comprato i kit scuola privatamente sono molte di più di 149.

E sempre Arcuri dice nello stesso articolo: «Quanto ai banchi “nelle scuole italiane ci sono al momento solo il 10% di quelli che abbiamo promesso saranno inviati. Fino a ieri sono stati consegnati 200mila banchi monoposto, a fronte di una richiesta complessiva avanzata dai dirigenti scolastici di 2,4 milioni di pezzi, 2mln con le gambette e 400mila con le rotelle», ha aggiunto Arcuri. In Valle d’Aosta i dirigenti scolastici hanno chiesto l’8% dei banchi rispetto al totale degli studenti. In Veneto il 14%, in Emilia Romagna il 15%, in Campania il 61%, in Sicilia il 69%. «Ecco» – ha spiegato ancora il commissario straordinario – «non mi si venga a dire che servono tutti per il distanziamento. In ogni caso, faremo tutto in due mesi, i primi banchi sono stati consegnati il 28/8, e dopo 10 giorni stiamo a 200mila, che sarebbe la media annua di normale produzione in Italia. Tutti gli anni la scuola è cominciata zoppicando ma si è rimessa a correre dopo qualche giorno», ha concluso Arcuri.

Sempre nella sezione dedicata alle storie, di chi il covid 19 lo subisce, spiegheremo quanto è costata la prima settimana di scuola in termini di mascherine a una famiglia con due figli.

Per ora cerchiamo di fare il solito calcolo della casalinga che deve arrivare a fine mese e torniamo ai nostri banchi. Secondo il ministro della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina gli studenti sono 8milioni e 300 mila. Sono arrivate richieste dai presidi per 2milioni e quattrocento mila banchi. Vuol dire che le scuole hanno a disposizione un patrimonio di oltre sei milioni di banchi. Sappiamo, anche da nostre interviste, che gli alunni mangeranno in classe e non faranno più la turnazione delle aule quindi il banco di inizio anno sarà quello dell’anno e non servirà allestire aule per attività extra. E comunque sempre 8 miioni e seicentomila banchi servono. Per quanto concerne poi la spiegazione sulla consegna 200mila banchi monoposto che secondo Arcuri è la produzione annua di banchi in Italia ricordiamo che la produzione dipende sempre molto da quando gli appalti vengono fatti e a chi ci si rivolge per la costruzione dei banchi se come si apprende da fonti giornalistiche vengono affidati appalti di 45milioni ad aziende che non hanno mai prodotto banchi e che hanno un fatturato di 400.000 mila euro e hanno un solo dipendente è molto difficile rispettare le consegne. Diciamo per diritto di cronaca che l’appalto in questione è stato sciolto per motivi tecnici solo dopo che la notizia è finita su tutti i giornali.

Quindi ad oggi: niente insegnanti, niente aule, niente banchi. Cari studenti ben tornati a Scuola!

Graziella Giangiulio e Antonio Albanese