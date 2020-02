CORONAVIRUS. Tagliate le stime del consumo petrolifero globale

La domanda globale di petrolio subirà il suo primo calo trimestrale in un decennio, mentre il coronavirus Covid-19 sta colpendo l’economia cinese e il suo impatto si riverbererà in tutto il mondo, ha detto giovedì l’Aie (Agenzia Internazionale per l’Energia). «La domanda globale di petrolio è stata colpita duramente dal nuovo coronavirus e dal diffuso blocco dell’economia cinese», ha detto l’Agenzia Internazionale per l’Energia nel suo ultimo rapporto mensile, ripreso da Asia Times.

«La domanda è ora prevista in calo di 435.000 barili su base annua nel primo trimestre del 2020, la prima contrazione trimestrale in oltre 10 anni», ha aggiunto quando è calata durante la crisi economica globale. Mentre l’Aie prevede ancora una crescita della domanda di petrolio per quest’anno con il contenimento dell’epidemia, ha ridotto le previsioni di aumento del consumo globale di quasi un terzo a 825.000 barili al giorno, il più piccolo aumento dal 2011.

L’epidemia di coronavirus ha spinto la Cina ad adottare misure drastiche per cercare di arginare la sua diffusione, quasi chiudendo parti chiave della sua economia. Sebbene i mercati si siano ripresi nei giorni scorsi, anche se gli investitori erano sempre più fiduciosi che la Cina potesse contenere rapidamente il virus e che il suo impatto economico sarebbe stato di breve durata, l’Aie ha messo in guardia contro l’autocompiacimento confrontando la crisi di oggi con l’epidemia di Sars del 2003.

«Anche se le misure adottate in Cina per ridurre la sua diffusione sono state adottate prima che nella crisi della Sars e sono state molto più estese, la profonda trasformazione dell’economia mondiale dal 2003 significa che il rallentamento della Cina oggi è destinato ad avere un impatto globale più forte», si legge nel rapporto. L’Aie ha osservato che dal 2003 la Cina è diventata più integrata nelle catene di fornitura globali, il suo settore del turismo si è notevolmente ampliato e i cinesi sono la più grande fetta di turisti mondiali, e la quota del paese nel Pil globale è passata dal 4% al 16%.

Poiché si stima che i viaggi aerei internazionali della Cina sono diminuiti del 70% e i viaggi interni della metà nella prima parte della crisi, l’Aie prevede un calo a due cifre della domanda di carburante per aerei nel Paese. Un analogo calo della domanda di gasolio è previsto a causa di altre restrizioni di viaggio.

Con la Cina che è un grande consumatore di petrolio e la fonte della maggior parte della crescita della domanda di petrolio negli ultimi anni, la crisi avrà un forte impatto sui produttori di petrolio. L’Opec ha infatti tagliato le previsioni di crescita della domanda globale di petrolio anche a causa di Covid-19.

Maddalena Ingroia