CORONAVIRUS. Sostenere l’economia oggi per non avere macerie domani

In tempo di campagna #iorestoacasa abbiamo deciso di sfruttare questa finestra chiedendo ad esperti di diversi settori di poterci dare un po’ del loro tempo per poter ragionare assieme su quanto sta accadendo in Italia e nel mondo, alla luce della pandemia di COVID-19.

Riteniamo sia un modo utile per approfondire e riflettere su quello che ci aspetta dopo, quali scenari possibilità e appuntamenti.

Apriamo quindi con il dott. Giuseppe Mongiello dello studio Tonucci & Partners, e con lui, esperto internazionalista, approfondiamo un ragionamento sulle conseguenze economiche delle misure attuali, sugli scenari economico-finanziari aperti dall’irrompere della pandemia globale che sta dilagando in questi mesi a livelli globale.