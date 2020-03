CORONAVIRUS. Salta la manutenzione degli impianti petroliferi

La pandemia di coronavirus sta ritardando la manutenzione in tutte le industrie del petrolio e del gas naturale in Europa e in Nord America. Le restrizioni sul numero di appaltatori sugli impianti di trivellazione, condotte e siti di produzione costringono le aziende a ritardare lavori pianificati da anni. Per le raffinerie, si stanno apportando modifiche dell’ultimo minuto per ridimensionare i cosiddetti turnaround, consentendo di procedere ai lavori più urgenti richiesti dalle autorità di regolamentazione, mentre altri progetti devono attendere.

Stando a Bloomberg, l’arretrato sta diventando evidente in tutto il settore: la norvegese Equinor ha ritardato la manutenzione di cinque piattaforme petrolifere e di gas offshore, nonché di un impianto di gas naturale liquefatto. Anche i produttori canadesi di sabbie bituminose hanno rinviato i loro progetti. I lavori per l’oleodotto principale del greggio che parte dal Mare del Nord sono stati rinviati, e Phillips 66 ha rinviato tre grandi progetti.

Gli impianti petroliferi sono soggetti a ispezioni di routine a causa dell’ampia gamma di rischi per i lavoratori e per l’ambiente derivanti dai siti che trattano idrocarburi. Le aziende devono ora stabilire delle priorità a causa del coronavirus. Il gestore della rete del gas norvegese ha detto che sta solo riducendo il lavoro non critico. I grandi lavori in programma alla raffineria Marathon Petroleum di Galveston Bay, nella città del Texas, sono stati rinviati. La finlandese Neste Oyj ha ridimensionato un’inversione di tendenza pianificata da tempo per la sua raffineria principale, portando al 2021 progetti meno urgenti.

I ritardi stanno iniziando a influenzare le previsioni sulla domanda e sull’offerta: si prevede che la produzione di gas della Norvegia sarà superiore alle previsioni per la prima metà dell’estate. L’approvvigionamento nel Mare del Nord supererà anche le aspettative a seguito del rinvio della manutenzione del sistema di condutture degli anni Quaranta che gestisce il greggio proveniente dai giacimenti offshore. La produzione di petrolio nell’area a giugno sarà di 330mila barili al giorno superiore alle precedenti previsioni.

L’impatto sul mercato dei ritardi di manutenzione è molto secondario se paragonato alla più ampia distruzione della domanda che covid19 ha causato nell’industria petrolifera.

I commercianti e i dirigenti del settore stimano che circa 20 milioni di barili al giorno di domanda – forse anche di più – sono stati spazzati via dal virus, portando alla rapida creazione di un eccesso di petrolio e alla pressione per frenare l’offerta sia di greggio che di carburanti. Queste dinamiche sono molto più importanti per il mercato che i tempi di manutenzione.

Tommaso dal Passo