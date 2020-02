CORONAVIRUS. Giorni di perdite per le borse globali

Gli investitori globali hanno vissuto una serie di perdite per giorni di fila (ben sei al 27 febbraio) sul mercato azionario, mentre i trader stanno cercando di rispondere alla minaccia del coronavirus. La serie di ribassi ha spinto gli indici in Europa e negli Stati Uniti verso il basso di oltre il 10% rispetto ai loro recenti massimi, spingendoli nel territorio della “correzione”.

Negli Stati Uniti, riporta Bbc, i tre principali indici sono crollati di oltre il 2,5% nell’apertura degli scambi, mentre il Ftse 100 di Londra ha perso quasi il 4%. Il giapponese Nikkei 225 ha registrato perdite in Asia; le azioni sono scese di oltre il 2%, mentre il Kospi della Corea del Sud ha chiuso l’1% in meno e l’indice Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato circa lo 0,3%, mentre Shanghai è rimasto più o meno piatto.

Negli Stati Uniti, gli indici erano pronti per la loro settimana di ribassi più ripida dalla crisi finanziaria del 2008. A livello globale, i cali delle quotazioni azionarie degli ultimi sei giorni hanno cancellato più di 3,6 miliardi di dollari di valore. Si tratta di azioni collegate all’epidemia, scaturita in Cina ma che si sta rapidamente diffondendo, che pesa sull’economia, limitando i viaggi, causando il rallentamento della produzione in Cina e facendo allungare le catene globali di fornitura.

Nelle ultime settimane, le aziende di tutti i settori hanno dichiarato che non raggiungeranno gli obiettivi di vendita. Anche gli economisti, molti dei quali si aspettavano che il virus fosse un colpo temporaneo, stanno lanciando degli avvertimenti. Ad un evento del 26 febbraio, l’ex presidente della Federal Reserve statunitense Janet Yellen ha suggerito che la situazione potrebbe portare gli Stati Uniti alla recessione, mentre Goldman Sachs ha detto ai clienti che non si aspettava che le aziende vedessero una crescita dei profitti quest’anno. Il ministro dell’Economia tedesco Peter Altmaier ha poi dichiarato che, mentre l’impatto del virus è stato finora limitato, Berlino sta valutando come reagire in caso di peggioramento.

«Le nostre previsioni di riduzione degli utili riflettono il grave declino dell’attività economica cinese… minore domanda finale per gli esportatori statunitensi, interruzione della catena di fornitura per molte aziende statunitensi, rallentamento dell’attività economica statunitense ed elevata incertezza commerciale», ha scritto Goldman Sachs.

Il coronavirus Covid19 ha infettato ufficialmente quasi 79.000 persone in Cina e ucciso più di 2.700 persone. Più di 3.200 casi e 51 decessi sono stati segnalati in altri 44 Paesi.

Gli investitori di tutto il mondo stanno ora cercando di vedere se le banche centrali risponderanno con una serie di sforzi finanziari per sostenere l’economia.

Graziella Giangiulio