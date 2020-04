CORONAVIRUS. Ecco come si vive nella Mosca bloccata per COVID-19

Siamo giunti al secondo appuntamento di Effetti Collaterali, le nostre conversazioni su temi legati agli effetti della pandemia da COVID-19.

Stavolta voliamo in Russia, precisamente a Mosca, dove ci attende l’Avv. Daniele Pascale, dello studio legale Carnelutti, che vive e opera nella capitale russa.

Con lui abbiamo conversato delle misure che il governo della Federazione Russa ha implementato per affrontare la crisi pandemica.

Si tratta di misure economico-sociali che vanno nelle scia di quanto fatto dalla gran parte dei governi del mondo, in deviare declinazioni.

La conversazione è avvenuta il giorno 6 aprile 2020. Nel frattempo il presidente russo, Vladimir Putin, anch’egli in auto-isolamento, ha emanato una serie di misure andate in vigore in questi giorni.

Da ultimo, il governo locale della città di Mosca, città con quasi 17 milioni di abitanti, a partire dal 9 aprile ha iniziato a pagare i sussidi di disoccupazione da 19.500 rubli al mese dietro semplice presentazione di passaporto e lettera di licenziamento.

Si parla di circa 250 euro, ma occorre tenere conto che io o sto della vita nella capitale russa, è circa di due terzi, rispetto a quello occidentale; riportano i giornali russi e il Cremlino ha fato sapere che tutte le attività industriali che hanno licenziato dei dipendenti non potranno beneficiare degli aiuti di stato.

Buon ascolto.

La conversazione può essere ascoltata cliccando qui

