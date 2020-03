CORONAVIRUS. Bolsonaro minimizza, Fernandez chiude e Guaido vuole un governo di emergenza

La pandemia di covid-19 in America del Sud viene affrontata diversamente: il presidente del Brasile minimizza la pandemia, l’Argentina estende la quarantena e l’opposizione del Venezuela chiede la formazione di un governo di emergenza.

La sera del 29 marzo, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha visitato un mercato appena fuori dalla capitale brasiliana, per dimostrare che la più grande economia dell’America Latina, continua ad operare invece di bloccare le attività per combattere la diffusione del coronavirus, riporta Rnz.

Nonostante i casi brasiliani confermati di covid19 siano quasi triplicati in sette giorni, per arrivare a 4256, Bolsonaro ha continuato a negare la gravità della malattia, definendola un raffreddore che ucciderebbe solo gli anziani. La malattia ha causato 136 morti in Brasile finora.

La campagna dei social media “Il Brasile non può fermarsi”, suggerendo alla maggior parte dei brasiliani che non c’era bisogno di isolarsi in casa, è stata vietata dal giudice Laura Bastos a Rio de Janeiro su richiesta dei procuratori federali. Il giudice ha stabilito che i brasiliani non possono essere incoraggiati a lasciare l’isolamento delle loro case e a tornare in strada senza che ci sia un piano nazionale per combattere la pandemia.

Il presidente argentino Alberto Fernandez ha dichiarato il 29 marzo che il paese estenderà il periodo di quarantena obbligatoria a livello nazionale fino alla metà di aprile, nel tentativo di rallentare la diffusione del coronavirus; le misure erano inizialmente previste fino alla fine di marzo, ma ora dovrebbero essere revocate il 12 aprile. Fernandez ha detto che i primi risultati dell’isolamento obbligatorio dal 20 marzo sembrano “buoni”. Il Paese ha registrato 820 casi di coronavirus con 20 decessi, anche se l’aumento dei casi ha mostrato alcuni segni di rallentamento negli ultimi giorni.

Il Venezuela dovrebbe formare un governo di emergenza composto dall’opposizione e da alcuni membri del Partito socialista al potere per ricevere gli aiuti stranieri necessari per affrontare l’epidemia di coronavirus, ha detto il leader dell’opposizione Juan Guaido.

Il governo di emergenza non includerà Maduro o altri suoi alleati di spicco, ha detto Guaido che si è rifiutato di rivelare i nomi dei potenziali partecipanti.

Il Venezuela a partire dal 29 marzo ha segnalato 129 casi di coronavirus e tre morti, e il Paese rimane in quarantena per ordine di Maduro per prevenire la diffusione di covid19.

Lucia Giannini