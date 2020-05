COREA DEL SUD. Seul chiude tutti i night club per Covid-19

Seoul ha chiuso più di 2.100 locali notturni, hostess bar e discoteche dopo che dozzine di infezioni da coronavirus sono state collegate ai frequentatori di club che sono usciti lo scorso fine settimana quando la Corea del Sud ha alleggerito le linee guida di distanziamento sociale.

Le misure imposte dal sindaco Park Won-soon sono arrivate dopo che il governo ha chiesto i locali di intrattenimento di far rispettare le misure anti-virus, pena la chiusura, come il distanziamento sociale, il controllo della temperatura, la tenuta di liste di clienti e l’obbligo per i dipendenti di indossare maschere, riporta The Irish Independent.



Le chiusure saranno mantenute fino a quando la città non avrà concluso che i rischi di infezioni sono stati significativamente ridotti. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie della Corea del Sud hanno detto in precedenza che erano stati segnalati 18 nuovi casi nelle 24 ore fino alla mezzanotte di venerdì 8 maggio, tutti tranne uno, collegati a un uomo di 29 anni che ha visitato tre club nel distretto di Itaewon della capitale prima di risultare positivi al test. Altri 16 casi sono stati confermati solo a Seoul nelle ore successive. Questo ha portato il numero di infezioni legate ai frequentatori di club a 40, di cui 27 a Seoul, 12 nelle vicine città della provincia di Incheon e Gyeonggi e uno nella città portuale meridionale di Busan.



In Germania, un nuovo focolaio era stato rintracciato nei macelli, sia la Germania che la Corea del Sud hanno effettuato test approfonditi e hanno tracciato i contatti, e oggi l’amministrazione sanitaria tedesca si sta affannando a contenere le nuove epidemie in tre macelli, due nella Germania occidentale e uno nel nord.



Questa risposta è vista come un test per la nuova strategia del governo di far sì che le autorità locali affrontino qualsiasi ondata di nuovi casi, nell’ambito di un piano per allentare gradualmente le restrizioni e tornare alla normalità.

Antonio Albanese