COREA DEL SUD. L’accordo commerciale voluto da Trump ha compromesso le relazioni con gli USA

La spinta dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump a rivedere l’accordo di libero scambio tra Corea e Stati Uniti potrebbe aver danneggiato l’alleanza tra i paesi, si legge in un rapporto del Congresso, notando che la questione potrebbe dover essere affrontata dall’amministrazione Biden. «L’accordo di modifica ha alleviato alcune di queste preoccupazioni, ma le dichiarazioni dell’amministrazione Trump che collegano il commercio e le questioni di sicurezza e le persistenti minacce di ulteriori restrizioni unilaterali alle importazioni degli Stati Uniti, in particolare sulle importazioni di auto degli Stati Uniti, hanno aggiunto un grado di incertezza e di tensione nella relazione bilaterale complessiva», si legge nel rapporto del Congressional Research Service, ripreso da Yonhap.

L’accordo di libero scambio Corea-Usa è entrato in vigore nel 2012, ma Seul ha accettato di modificarlo nel 2018 dopo che Trump aveva minacciato di uscirne; l’accordo rinegoziato è entrato in vigore all’inizio del 2019. Il rapporto, tuttavia, ha notato che la spinta di Trump per un Fta Corea-Usa rivisto potrebbe essere stata guidata da un obiettivo mal inquadrato, per raggiungere un equilibrio commerciale: «L’amministrazione Trump ha reso i saldi commerciali una metrica chiave del successo degli accordi di libero scambio degli Stati Uniti, ma la maggior parte degli economisti sostiene che altri fattori determinano in gran parte i risultati della bilancia commerciale” (…) Alcuni analisti si preoccupano che le tensioni commerciali possano influenzare le opinioni sudcoreane sull’alleanza e le relazioni bilaterali più ampie».

La revisione dell’accordo è stata considerata ingiusta in quanto chiede alla Corea del Sud di raddoppiare il numero di veicoli statunitensi autorizzati a entrare nel suo mercato senza dover soddisfare i suoi standard di sicurezza a 50.000 all’anno per produttore, mentre dà agli Stati Uniti un’estensione di 20 anni fino al 2041 sulla sua tariffa di importazione del 25 per cento imposta sui pick-up sudcoreani.

Poiché tali cambiamenti richiedevano principalmente solo modifiche normative sudcoreane, l’amministrazione Trump non ha richiesto l’azione o l’approvazione del Congresso: «Il Congresso ha l’autorità costituzionale di regolare il commercio estero, implementa gli accordi di libero scambio attraverso la legislazione e stabilisce gli obiettivi dei negoziati commerciali degli Stati Uniti, ma l’amministrazione Trump ha negoziato modifiche al Korus senza l’approvazione legislativa del Congresso. Qual è il ruolo appropriato per il Congresso nel considerare le modifiche agli accordi di libero scambio che non richiedono cambiamenti alla legge degli Stati Uniti?».

Notando che molte delle restrizioni commerciali di Trump erano ancora in vigore, compreso l’aumento delle tariffe di importazione sulle lavatrici sudcoreane e sull’alluminio, il rapporto ha detto che la questione potrebbe dover essere affrontata dalla nuova Amministrazione statunitense.

Graziella Giangiulio