COREA DEL SUD. Ferme le linee di produzione di SUV causa coronavirus

Hyundai Motor, la più grande casa automobilistica della Corea del Sud, lo scorso fine settimana ha sospeso la produzione nazionale del suo veicolo sportivo di punta a seguito di un’interruzione delle forniture causata dall’epidemia di coronavirus in Cina.

La decisione di Hyundai è stata presa in seguito alla chiusura di una fabbrica in Cina che ha portato a una carenza di forniture, compreso il sistema di cablaggio elettrico completo di un veicolo, ha detto la casa automobilistica coreana: «Abbiamo cancellato le ore di straordinario in fabbrica che erano state programmate per sabato e domenica per produrre il nostro veicolo Palisade», ha detto Hyundai, ripresa da Afp.

Il Suv Palisade era l’unico veicolo che era stato programmato per la produzione di questo fine settimana, ha aggiunto la casa automobilistica. L’azienda sta «monitorando attentamente la situazione in corso» per prendere ulteriori decisioni per far fronte all’interruzione delle forniture, ha poi aggiunto il comunicato.

La diffusione della malattia respiratoria ha spinto le aziende a chiudere in Cina, e le compagnie aeree di tutto il mondo hanno cancellato i voli, suscitando preoccupazioni per l’impatto sull’economia cinese e non solo. I mercati hanno avuto difficoltà negli ultimi giorni, quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un’emergenza sanitaria globale per il virus, con gli analisti economici preoccupati per il suo impatto sulla crescita economica mondiale, riporta Asia Times.

«I consumi sono un contributo significativamente più importante per l’economia di quanto non fossero nel 2003 al momento della Sars, e ora rappresentano oltre il 70% della crescita del prodotto interno lordo della Cina (contro meno del 40% nel 2003)», si legge in una nota di Franklin Templeton Investments pubblicata il 30 gennaio. «Questo ci porta a credere che il trascinamento dell’economia possa essere più grave di quello che abbiamo visto nel 2003. Tuttavia, una ripresa potrebbe non essere così rapida, dato che l’economia cinese non solo è ora molto più grande, ma cresce anche a un ritmo più modesto rispetto al tasso a due cifre di 14 anni fa».

I mercati finanziari sono stati scossi dall’aumento del numero di morti per coronavirus e altri paesi hanno annunciato il divieto di viaggio in Cina dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l’epidemia del 2019-nCoV costituisce un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. L’OMS, tuttavia, non ha raccomandato alcuna restrizione ai viaggi o al commercio.

L’impatto economico del virus si è riflesso nei deboli dati economici, poiché l’indice ufficiale cinese dei responsabili degli acquisti ha mostrato un indebolimento dell’attività produttiva. L’Indice è sceso a 50,0 a gennaio da 50,2 a dicembre, secondo il National Bureau of Statistics cinese.

Maddalena Ingrao