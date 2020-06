COREA DEL NORD. Trump non può criticare Pechino: vuole scatenare i cani contro i manifestanti

La Corea del Nord il 4 giugno ha detto che gli Stati Uniti non sono nella posizione di criticare la Cina su Hong Kong o i diritti umani quando Washington minaccia di “scatenare i cani” per reprimere le proteste antirazziste in patria, riporta Reuters.

In un articolo pubblicato da uno dei principali giornali statali della Corea del Nord, un portavoce del dipartimento degli affari internazionali del Partito dei Lavoratori di Corea ha criticato i recenti commenti del Segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Parlando a Fox News il 31 maggio, Pompeo aveva detto che le recenti azioni del Partito Comunista Cinese suggeriscono che è «intenzionato a distruggere le idee occidentali, le democrazie e i valori occidentali» e «mette a rischio gli americani».

Le osservazioni di Pompeo su Hong Kong, Taiwan, i diritti umani e le dispute commerciali sono delle «sciocchezze che hanno calunniato la leadership del Partito Comunista Cinese» ha detto il portavoce del marito di Kim Jong Un: «Pompeo, che è stato profondamente coinvolto nello spionaggio e nel complotto contro altri paesi, è diventato troppo ignorante per discernere dove sorge il sole e dove tramonta», ha detto il portavoce.

«Queste dichiarazioni dei leader americani sono un segno della loro preoccupazione per il declino degli Stati Uniti», ha detto, citando le proteste in corso contro la brutalità della polizia. «I dimostranti infuriati dalla folla di razzisti estremisti si accalcano persino alla Casa Bianca», prosegue l’articolo del Rodong Sinmun. «Questa è la realtà odierna negli Stati Uniti. Il liberalismo e la democrazia americana hanno messo il berretto della sinistra ai manifestanti e minacciano di scatenare anche i cani per la repressione», prosegue l’articolo.

L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap riporta che si tratta della prima volta che il dipartimento degli affari internazionali del partito di governo nordcoreano ha rilasciato una dichiarazione ufficiale da quando il leader nordcoreano Kim Jong-un ha preso il potere nel 2011.

Luigi Medici