COREA DEL NORD. Sigillato il confine con la Cina: il COVID 19 non deve bloccare la parata di Ottobre

Le autorità nordcoreane hanno recentemente ordinato la sospensione di tutti gli scambi commerciali attraverso il confine sino-nordcoreano a partire dal 25 agosto, come misura per garantire che le celebrazioni per la fondazione del partito il prossimo 10 ottobre non siano influenzate dal Covid-19.

Come riporta Daily NK: «L’ambasciata e i consolati nordcoreani in Cina, insieme all’ufficio di rappresentanza della società commerciale e ad altri funzionari legati al commercio, hanno ricevuto di recente un ordine del Comitato centrale per fermare tutto il commercio e il contrabbando di stato dal 25 agosto (…) Ogni organizzazione ha tenuto sessioni informative sulle specifiche dell’ordine di sospensione del commercio il 21 agosto».

Mentre le specifiche dell’ordine di sospensione del commercio non sono chiare, l’ordine del Comitato Centrale è stato trasmesso a tutte le organizzazioni diplomatiche e commerciali della Corea del Nord situate in Cina.

Mentre gli scambi commerciali della Corea del Nord con la Cina sono ancora in gran parte fermi a causa della pandemia Covid-19, le autorità del Paese hanno permesso un limitato “contrabbando” da parte delle agenzie statali per prevenire l’accaparramento e i picchi dei prezzi delle materie prime. Quest’ultima misura di sospensione del commercio sembra volta a intensificare ulteriormente gli sforzi per prevenire la diffusione del coronavirus nel Paese e garantire che gli eventi previsti per il 10 ottobre procedano senza intoppi. L’ordine probabilmente proibirà temporaneamente le attività commerciali dei singoli commercianti che hanno ricevuto permessi commerciali da società a cui sono affiliati, insieme alle attività delle organizzazioni statali straniere che operano in Cina. Le attività commerciali di “agenzie speciali” come l’Ufficio 38, l’Ufficio 39 e l’Ufficio 99 del Comitato centrale e sotto il ministero dell’Industria meccanica, agenzie che fino a questo momento non hanno mai dovuto affrontare restrizioni alle loro attività commerciali, sono probabilmente esentate dall’ordine di sospensione del commercio.

Dato che il 75° anniversario della fondazione del partito comunista ha un significato speciale nel Paese, sono previsti una parata militare, un raduno di massa a Pyongyang e uno spettacolo di giochi di massa. Ciò significa che un gran numero di persone viaggerà da tutto il paese a Pyongyang, compresi i delegati dell’Assemblea Suprema del Popolo, vari funzionari di partito e di governo, i cosiddetti “innovatori del lavoro” e altri membri della nomenklatura.

Con così tante persone che si riuniscono a Pyongyang, un’epidemia di COVID-19 sarebbe un grosso ostacolo per la tenuta sicura degli eventi e potrebbe causare il caos nella capitale. A più di un mese dalla data prevista per lo svolgimento degli eventi, le autorità nordcoreane sembrano spingere sulla cautela e stanno intensificando gli sforzi per prevenire la possibile diffusione di Covid-19 attraverso il confine sino-nord coreano.

Graziella Giangiulio