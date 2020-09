COREA DEL NORD. Rinviate le esercitazioni militari per le inondazioni

Le esercitazioni militari estive della Corea del Nord sono state più o meno interrotte perché molti soldati hanno ricevuto l’ordine di concentrarsi sul lavoro di soccorso nelle aree devastate dalle inondazioni. Il Comando supremo dell’esercito ha emesso un ordine a tutte le unità militari a metà agosto per “minimizzare” la loro partecipazione alle esercitazioni estive e aiutare a ricostruire le aree danneggiate dalle inondazioni, secondo fonti militari di Daily NK.

L’ordine è arrivato dopo che Kim Jong Un ha visitato la contea di Unpa nella provincia di Hwanghae Nord dal 6 al 7 agosto per ispezionare i danni causati dalle inondazioni nella zona. Dalla sua visita nel Paese, un gran numero di truppe è stato dispiegato nella regione.

Anche Ri Pyong Chol, il vice presidente della Commissione militare centrale del partito, responsabile dello sviluppo delle armi strategiche, cioè armi nucleari e missili, ha fatto un viaggio nella provincia di Hwanghae Sud per supervisionare gli sforzi di ricostruzione dopo il tifone Bavi. La visita di Ri lascia intendere che un gran numero di ufficiali militari di alto livello, per non parlare dei soldati ordinari, sono stati inviati a partecipare alla ricostruzione.

«Dato che l’addestramento estivo di quest’anno doveva essere condotto mentre le linee del fronte mantenevano “una postura pronta al combattimento”, le esercitazioni dovevano essere più intense che mai (…) L’ordine del Comandante Supremo di concentrarsi sull’aiuto alle aree colpite dalle inondazioni, tuttavia, ha effettivamente bloccato le esercitazioni in tutto l’esercito», riporta Daily NK.

Inoltre, fino a 23.000 soldati sono stati recentemente ritirati dalle esercitazioni estive per preparare la parata militare prevista per il 10 ottobre per celebrare la fondazione del partito comunista della Corea del Nord. I soldati hanno anche il compito di riparare le caserme e i magazzini danneggiati dalle piogge monsoniche, e sono necessari anche i soldati per raccogliere la soia nelle fattorie gestite dalle unità militari.

Alcune unità militari sono in crisi per la carenza di soldati, probabilmente perché i soldati vengono mobilitati a caso piuttosto che come parte di un piano di mobilitazione del personale ben congegnato: «I membri delle stesse unità militari sono sparsi qua e là, il che significa che hanno perso la loro coesione (…) Il governo continua a ordinare il dispiegamento ma non è in grado di fornire razioni adeguate, quindi la lealtà al regime non avrà altro posto dove andare se non verso il basso», a fine agosto sono stati segnalati anche casi di saccheggi e razzie compiuti da militari ai danni delle popolazioni colpite dai monsoni.

Luigi Medici