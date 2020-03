COREA DEL NORD. Pyongyang dichiara di aver schivato Covid19

Nelle ultime settimane la Corea del Nord ha raddoppiato lo sviluppo di missili e le esercitazioni militari, dichiarandosi fiduciosa nel fatto di aver schivato la pandemia. Alcuni esperti internazionali sono scettici nei confronti dell’affermazione della Corea del Nord che non ha avuto un solo caso del nuovo coronavirus, riporta Japan Times.

Per la prima volta dalla fine di febbraio, lo scorso fine settimana i soldati nordcoreani durante le esercitazioni militari e test di lancio di missili balistici a corto raggio non hanno mostrato di indossare maschere facciali nelle fotografie dei media statali.

La Corea del Nord ha dichiarato di aver rilasciato quasi tutti gli stranieri che aveva messo in quarantena per precauzione, e in una decisione che ha sorpreso alcuni esperti, ha annunciato che avrebbe tenuto un grande raduno della sua Assemblea Suprema del Popolo all’inizio di aprile.

Oltre all’annuncio della sessione assembleare, la sorella del leader Kim Jong Un, Kim Yo Jong, ha commentato l’ultima lettera del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Corea del Nord, che offriva assistenza al coronavirus.

I media statali hanno trasmesso un flusso di notizie su quanto il governo stia prendendo sul serio i suoi sforzi per la prevenzione dei virus.

Il Rodong Sinmun ha detto il 23 marzo che un dirigente del partito era stato punito per aver messo rischio le misure di prevenzione del coronavirus a livello nazionale organizzando feste per il consumo di alcolici: «Nella situazione attuale, in cui i testimoni hanno intensificato la campagna contro Covid19, è una questione politica importante che tutte le persone devono rispettare gli standard e gli ordini stabiliti dal sistema antiepidemico di emergenza statale», si legge in un editoriale del giornale sul coronavirus.

Le organizzazioni umanitarie hanno avvertito che il sistema sanitario della Corea del Nord è cronicamente privo di risorse, spesso non riesce a soddisfare le esigenze quotidiane dei cittadini e sarebbe difficile gestire un’eventuale epidemia di coronavirus.

L’insistenza sull’assenza di casi di coronavirus, il praesidium dell’Assemblea e i test missilistici hanno avuto lo scopo di dimostrare che in Corea del Nord la pandemia era “business as usual”.

Kim Jong Un sta cercando in tutti i modi di proiettare l’immagine esterna che tutto va bene.

Lucia Giannini