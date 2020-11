COREA DEL NORD. L’UNICEF aumenta gli aiuti per il sostegno all’infanzia

L’Unicef destinerà 22,7 milioni di dollari nel 2021 a progetti di aiuto in Corea del Nord, dove si pensa che le condizioni socio-economiche siano in peggioramento a causa della pandemia di coronavirus Secondo il rapporto Humanitarian Action for Children 2021-Democratic People’s Republic of Korea, l’Unicef ha calcolato che avrebbe bisogno di un importo maggiore rispetto ai 19,5 milioni di dollari del budget iniziale di quest’anno per la Corea del Nord, quando l’accesso fisico sarà di nuovo possibile l’anno prossimo.

L’Unicef, riporta Korea Herald, aveva originariamente fissato il budget di quest’anno per la Corea del Nord a 19,5 milioni di dollari a gennaio, ma ha aumentato l’importo di 3 milioni di dollari tre mesi dopo, dopo aver valutato la necessità di un maggiore sostegno nel settore sanitario.

Le esigenze sono diventate maggiori man mano che la Corea del Nord ha subito l’impatto indiretto della pandemia Covid-19, le conseguenze delle sanzioni bancarie e delle piogge torrenziali dei primi di agosto, seguite da tre tifoni nelle due settimane successive. I tifoni hanno danneggiato in modo significativo le province meridionali e orientali della Corea del Nord e hanno creato un numero sempre maggiore di persone che soffrono di malnutrizione e hanno bisogno di cure.

L’Unicef calcola che circa 140.000 bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione e che 8,7 milioni di persone hanno bisogno di servizi sanitari di base. L’organizzazione umanitaria ritiene inoltre che 8,2 milioni di persone in Corea del Nord non abbiano accesso all’acqua potabile. L’organizzazione umanitaria cerca di aiutare 1,6 milioni di bambini e 7,2 milioni di adulti in Corea del Nord con il suo budget per il prossimo anno.

L’Unicef ha detto che fornirà nutrimento supplementare a 1,6 milioni di bambini in Corea del Nord, mentre fornirà cure a 95.000 bambini che soffrono di malnutrizione. Sosterrà anche il trattamento della diarrea per 600.000 donne e bambini, nonché l’assistenza medica d’emergenza per i bambini che nasceranno da più di 90.000 donne incinte. L’organizzazione prevede anche di sostenere la medicina per 6 milioni di nordcoreani e i dispositivi di protezione per 20.000 operatori sanitari.

L’Unicef ha dichiarato di non essere stata in grado di effettuare il monitoraggio sul campo e di riportare i dati quest’anno a causa della riduzione del personale internazionale nel paese. Anche il porto di Nampo non è più operativo dalla fine di luglio, il che ha aumentato significativamente i costi operativi. L’agenzia Onu oggi ha solo tre persone a Pyongyang, rispetto alle 10 delle prime fasi della pandemia.

Maddalena Ingroia