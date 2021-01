COREA DEL NORD. Il vaccino hackerato antiCovid19 di Kim Jong Un

La Corea del Nord ha iniziato la sperimentazione umana di un vaccino per il Covid-19 che il paese sta sviluppando. Secondo Daily NK, gli sviluppatori del vaccino nordcoreano stanno utilizzando il know-how ottenuto attraverso “attività di hacking” condotte alla fine dello scorso anno. Gli studi clinici di fase 1 e fase 2 sono stati completati finora, mentre gli studi clinici di fase 3 sono attualmente in corso su pazienti sospetti di Covid-19.

Il Centro di Ricerca dell’Industria Biologica dell’Università Kim Il Sung starebbe gestendo le principali ricerche sullo sviluppo del vaccino. Anche se la Corea del Nord sostiene ancora che il paese non ha casi confermati di Covid-19, le autorità nordcoreane stanno conducendo test sul vaccino su pazienti che soffrono di sintomi simili al Covid-19.

Le autorità nordcoreane hanno recentemente creato una nuova “organizzazione di hacking” dedicata a prendere informazioni sul Covid-19, compresa la tecnologia di sviluppo del vaccino, secondo le fonti di Daily NK.

Questa nuova organizzazione si chiama Bureau 325 e opera sotto il Reconnaissance General Bureau e riceve ordini diretti dal Comitato Centrale. L’Ufficio riferisce immediatamente le principali acquisizioni legate alla tecnologia a Kim Yo Jong, la sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, e che Kim e il potente segretario del partito Jo Yong Won stanno gestendo le sue attività.

In effetti, le attività di hacking nordcoreane contro i produttori di vaccini sono aumentate dal quarto trimestre del 2020. Sono stati registrati continui attacchi di hacking nordcoreani contro le aziende farmaceutiche sudcoreane e d’oltremare dall’inizio di ottobre dello scorso anno.

La Corea del Nord sembra aver iniziato a produrre vaccini mettendo insieme il know-how acquisito attraverso le sue attività di hacking l’anno scorso. Tuttavia, nemmeno le autorità nordcoreane sono certe dell’efficacia del loro vaccino sviluppato in modo indipendente. Le autorità nordcoreane stanno conducendo prove per produrre un vaccino senza confermare la sua efficacia medica e riferire i risultati.

Le aziende farmaceutiche sudcoreane devono ancora acquisire completamente il know-how per produrre i vaccini, e le aziende internazionali che sono riuscite a sviluppare i vaccini devono ancora risolvere i problemi relativi allo stoccaggio dei loro vaccini. Potrebbe non essere facile per la Corea del Nord produrre il proprio vaccino a breve termine, date le circostanze generali del paese.

Lucia Giannini