COREA DEL NORD. Guai giudiziari per la Zarina di Pyongyang

I procuratori sudcoreani hanno iniziato un’indagine sulla sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un e sul capo militare nordcoreano con l’accusa di aver fatto saltare in aria un ufficio di collegamento intercoreano a Kaesong il mese scorso.

L’indagine, principalmente simbolica, su Kim Yo-jong, primo vice direttore del Dipartimento del Comitato centrale del Partito dei lavoratori, e il generale dell’esercito Pak Jong-chon, capo dello Stato maggiore dell’esercito nordcoreano, è scaturita da una denuncia presentata da un avvocato sudcoreano contro di loro per la demolizione dell’ufficio di Kaesong a metà giugno.

L’avvocato di Seul, Lee Kyung-jae, ha presentato la denuncia contro i due nordcoreani presso l’Ufficio dei procuratori del Distretto Centrale di Seoul l’8 luglio, e il caso è stato assegnato alla divisione investigativa pubblica dell’ufficio, riporta Yonhap. La Corea del Nord ha distrutto l’ufficio di collegamento intercoreano nella sua città di confine, Kaesong, il 16 giugno, apparentemente in rappresaglia per i volantini propagandistici che criticavano il leader Kim, e dopo un avvertimento di Kim Yo-jong pubblicato il 13 giugno.

L’accusa di Seoul prevede di rivedere la denuncia di Lee prima di decidere se applicare le accuse contro Kim e Pak. È praticamente impossibile per i procuratori di Seoul punire i funzionari nordcoreani; i procuratori possono scegliere di far cadere le accuse a causa di difficoltà nella raccolta delle prove, hanno ipotizzato. Anche se i nordcoreani fossero giudicati colpevoli in un tribunale locale, non c’è modo di far eseguire il verdetto.

La distruzione intenzionale di proprietà dello Stato può essere punita con più di 10 anni di prigione o con l’ergastolo anche secondo il diritto penale nordcoreano e, secondo la Costituzione, la Corea del Nord è sotto la giurisdizione della Corea del Sud.

L’esplosione è prossima a una dichiarazione di guerra perché l’ufficio di collegamento è una missione pseudo-diplomatica, prosegue l’agenzia di stampa sudcoreana. Il 7 luglio il tribunale del distretto centrale di Seoul ha ordinato a Kim Jong-un e alla Corea del Nord di risarcire due ex prigionieri di guerra per il lavoro forzato durante la loro prigionia nel Nord.

Era la prima volta che un tribunale sudcoreano rivendicava la sua giurisdizione sulla Corea del Nord e sul suo popolo ed emetteva un ordine di risarcimento contro il governo nordcoreano.

La sentenza potrebbe riguardare diversi altri casi contro il leader nordcoreano attualmente pendenti presso l’ufficio del pubblico ministero, compresa una denuncia presentata da gruppi civici conservatori per i suoi “crimini contro l’umanità”.

