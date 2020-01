COLOMBIA. Uber abbandona Bogotà

La società statunitense Uber Technologies Inc. ha dichiarato che non opererà più in Colombia dal 1° febbraio a causa del divieto imposto dalle autorità al suo servizio. La compagnia ha detto in una dichiarazione rilasciata a Bogotà che avrebbe cessato le operazioni nel paese sudamericano in risposta all’ordine emesso il 20 dicembre dalla Sovrintendenza all’Industria e al Commercio, Sic.

Uber, riporta Efe, ha dichiarato di considerare la decisione del Sic “arbitraria” perché andava contro gli standard legali stabiliti e violava il giusto processo e i diritti costituzionali della società. La società di San Francisco ha dichiarato di rispettare la legge colombiana, ma ha ritenuto che la decisione del Sic fosse dovuta, in parte, all’assenza di un quadro normativo per l’industria del ride-hailing in Colombia.

Il mese scorso, il Sic ha ordinato a Uber di smettere di operare in Colombia durante un’udienza su una denuncia presentata da Cotech S.A, che fornisce servizi di telecomunicazione a una compagnia di taxi. Uber ha detto di essere stata la prima azienda a fornire un servizio di ride-hailing in Colombia quando ha iniziato ad operare nel Paese sei anni fa.

La società ha affermato che il suo servizio di consegna di alimenti Uber Eats non sarebbe stato influenzato dall’ordine del Sic e gli utenti avrebbero potuto continuare ad utilizzare l’applicazione. Uber ha detto di aver fatto immediatamente appello all’ordine del Sic e che avrebbe perseguito tutte le opzioni legali nel tentativo di proteggere il diritto dei suoi 2 milioni di utenti di scegliere come muoversi.

L’azienda statunitense ha dichiarato di avere circa 88.000 autisti registrati in Colombia, i cui mezzi di sussistenza sono stati colpiti dall’ordine dell’agenzia di regolamentazione. Uber ha anche detto che aveva intenzione di fare causa al governo colombiano, sostenendo che l’ordine del Sic violava l’accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.

In una lettera al presidente Ivan Duque, l’azienda ha dichiarato che, in quanto corporazione domiciliata nello stato americano del Delaware, aveva diritto ad essere trattata come un “investitore protetto” in Colombia. Uber ha detto che Uber Colombia era una delle sue filiali e quindi godeva di un diritto di protezione ai sensi dell’accordo di libero scambio tra Bogotà e Washington.

L’azienda statunitense ha detto che la Colombia ha adottato misure «arbitrarie e discriminatorie» contro di essa sotto la pressione di interessi particolari che volevano tenere Uber fuori dal mercato.

Il direttore dell’Agenzia di Difesa Giudiziaria dello Stato, Camilo Gomez, ha dichiarato di non essere d’accordo con la lettera inviata da Uber al presidente, aggiungendo che «la protezione degli investimenti nell’ambito dell’accordo di libero scambio ha regole fondamentali e gli investitori devono essere protetti, ma devono anche e soprattutto seguire rigorosamente le regole del paese in cui stanno investendo».

