CIPRO. Prosegue lo scandalo dei passaporti d’oro per ripianare i debiti

A dirlo per prima è stata la tv qatarina al Jazeera si attendono conferme dalla Cipro greca sui fatti reali, comunque sembra che siano stati venduti alla modica cifra di due milioni di euro 12 passaporti a personaggi scomodi alcuni anche con procedimenti penali avviati.

L’Acquisto della doppia cittadinanza non è una novità soprattutto per le persone che spesso sono soggette a sanzioni o rincorse dal fisco. Ma qui la questione è scottante.

Diversi funzionari di alto rango e le loro famiglie hanno ottenuto “passaporti d’oro” tra la fine del 2017 e il 2019. Il cosiddetto programma di investimento “passaporto d’oro” di Cipro amministrato dalla Grecia, in cui un singolo passaporto richiede un investimento minimo di $ 2,5 milioni, ha attratto molti investitori perché un passaporto dell’isola mediterranea di Cipro garantisce automaticamente la cittadinanza del suo titolare all’intero 27 – membro dell’Unione Europea.

Secondo l’unità investigativa di Al Jazeera alcuni di coloro che hanno acquisito i passaporti sono “persone politicamente esposte”, persone le cui posizioni di rilievo nel governo o nella vita pubblica potrebbero renderle vulnerabili alla corruzione. Secondo quanto riferito lunedì da Al Jazeera, i titolari di passaporto “politicamente esposto” includono politici eletti, membri del consiglio e il fratello di un ex premier libanese. Tra coloro che hanno acquistato un passaporto ci sono anche il presidente della camera bassa del parlamento afghano Mir Rahman Rahmani, il membro del Congresso vietnamita Pham Phu Quoc e l’ex politico russo Igor Reva.

Il mese scorso il parlamento greco-cipriota ha rafforzato i criteri di ammissibilità per il cosiddetto programma di investimenti “passaporto d’oro”, che ha portato miliardi di entrate dalla sua introduzione a seguito della crisi finanziaria del 2013.

Circa 4.000 passaporti greco-ciprioti sono stati rilasciati agli investitori nell’ambito del programma, generando almeno 7,96 miliardi di dollari (7 miliardi di euro) dal 2013.

L’amministrazione greco-cipriota ha detto che 12 stranieri nominati in un rapporto di Al Jazeera hanno ricevuto la cittadinanza nell’ambito del programma di investimenti solo dopo essere stati approvati dalle agenzie greco-cipriote e straniere incaricate di esaminare tali domande.

Il rapporto ha affermato che i 12 – inclusi quattro russi, due persone di origine Ucraina, due dalla Cina e due dall’Iran, e uno da Venezuela e Vietnam – si sono assicurati passaporti greco-ciprioti dopo aver pagato almeno 2,36 milioni di dollari (2 milioni di euro) in investimenti nonostante fossero sotto inchiesta, per un assortimento di crimini come corruzione e frode.

Cipro amministrata dalla Grecia ha negato le accuse, insistendo sul fatto che tutti coloro che hanno ricevuto un passaporto soddisfacevano tutti i criteri in vigore all’epoca. Il ramo interno dell’amministrazione ha detto che esaminerà le nuove informazioni nel rapporto.

In base alle ultime modifiche, verranno utilizzate nuove norme antiriciclaggio per rafforzare il modo in cui i potenziali investitori vengono controllati. Un’altra clausola facilita la revoca della cittadinanza greco-cipriota per gli investitori coinvolti o condannati per un reato grave.

Gli investitori dovranno ancora affondare 2,28 milioni di dollari (2 milioni di euro) nell’economia greco-cipriota, compreso l’acquisto di una casa, l’acquisto di azioni in società greco-cipriote o il contributo a programmi di alloggi e imprenditorialità.

Il numero di tali cittadinanze è limitato a 700 all’anno. L’anno scorso Cipro amministrata dalla Grecia si è mossa per revocare la cittadinanza a 26 investitori stranieri provenienti da paesi tra cui Russia, Cambogia, Malesia e Iran a seguito di rapporti secondo cui avrebbero potuto infrangere le regole.

Luigi Medici