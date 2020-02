CIPRO. Le nuove alleanze del gas mediterraneo arrivano fino al Golfo Persico

Il 27 febbraio scorso, il Consiglio dell’Ue ha aggiunto due persone alla lista delle sanzioni contro la Turchia, per il coinvolgimento nella pianificazione, direzione e realizzazione di attività di esplorazione di idrocarburi offshore, senza l’autorizzazione della Repubblica di Cipro.

Le attività di perforazione illegali della nave di perforazione Tpao Yavuz sono state effettuate tra luglio e settembre 2019. I due cittadini turchi, membri del Consiglio di amministrazione della Turkish Petroleum Corporation (Tpao), saranno soggetti a un divieto di viaggio verso l’Ue e a un congelamento dei beni, mentre sarà anche loro vietato ricevere fondi da persone ed entità dell’Unione, riporta neweurope.

L’Ue ha adottato per la prima volta misure restrittive contro le attività di perforazione della Turchia nel Mediterraneo orientale nel novembre 2019, per esprimere la sua “piena solidarietà” con Cipro, a seguito dei ripetuti inviti alla Turchia a cessare le sue attività illegali di perforazione nella regione.

Su questo tema si è formato un insieme di alleanze che si sviluppano in tutto il Mediterraneo orientale e che sta attirando sempre più paesi lontani come gli Stati arabi del Golfo, riporta Agsiw. In linea di massima, contrappone una coalizione di Grecia, Cipro e Israele, sostenuta da Egitto, Emirati Arabi Uniti e Francia, a un asse più piccolo ma più unificato di Turchia, Qatar e al governo libico di accordo nazionale a Tripoli e alle milizie associate.

La Russia e diversi Paesi europei, tra cui la Germania, apparentemente svolgono ruoli di equilibrio, intervenendo a volte per aiutare una parte o l’altra. Nato da una battaglia per il controllo del gas naturale del Mediterraneo orientale, questo contesto si è ampliato fino a incorporare un complesso insieme di interessi economici, ideologici e strategici interconnessi e sta diventando un fattore significativo nell’equilibrio di potere in Medio Oriente, Nord Africa e Sud Europa.

I Paesi arabi del Golfo, pur essendo geograficamente lontani dal Mediterraneo orientale, stanno emergendo come attori importanti in questa nuova matrice di alleanze, perché i loro interessi economici, politici e strategici sono direttamente interessati e per motivi di sicurezza.

Il significato di queste alleanze emergenti è complesso, e spesso sottile, ma chiaramente un fattore sempre più rilevante per paesi lontani come la Francia e gli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, queste alleanze si intensificano man mano che si restringe l’apertura verso le controversie riguardanti il controllo, lo sfruttamento e la distribuzione del gas naturale.

Resta da determinare se questi due blocchi, strettamente collegati ma separati e incentrati su Grecia e Cipro, possano essere uniti in modo più formale, o se altri poteri come la Giordania, l’Autorità Palestinese e l’Italia possano essere aggiunti a un consorzio regionale di gas naturale che è essenzialmente un’alleanza anti-turca del Mediterraneo orientale. Tuttavia, la determinazione della Turchia a usare il suo potere per dominare questa nuova risorsa è tanto probabile che persista quanto l’impegno dei suoi rivali a negare ad Ankara tale autorità.

Antonio Albanese