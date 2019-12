CIPRO. L’Accordo marittimo turco-libico è inaccettabile

«La volontà della Turchia di inviare truppe in Libia è “inaccettabile” e una tale mossa costituirebbe un’ingerenza indesiderata negli affari di un Paese amico», ha detto sabato il presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh.

Saleh ha detto in una dichiarazione congiunta con la sua controparte cipriota che le azioni della Turchia stanno aumentando le tensioni e destabilizzando la regione; Saleh e Demetris Syllouris hanno anche ribadito la loro condanna dell’accordo sui confini marittimi che la Turchia ha firmato con il governo libico di Tripoli definendolo una «flagrante violazione del diritto internazionale privo di qualsiasi base giuridica».

Secondo l’agenzia di stampa cipriota, Cna, Saleh ha detto che il primo ministro Fayez Sarraj non è autorizzato a firmare alcun accordo da solo perché qualsiasi accordo deve avere l’approvazione unanime del consiglio presidenziale di nove membri e richiede anche l’approvazione del parlamento.

Per Saleh, Erdogan ha approfittato delle divisioni all’interno della Libia, così come del controllo di Tripoli da parte di “gruppi terroristici” per far approvare gli accordi al fine di intervenire negli affari interni della Libia: Erdogan «ha inviato in passato veicoli terrestri e corazzati senza equipaggio, diversi tipi di armi e ha recentemente annunciato che avrebbe inviato truppe per combattere in Libia», ha detto Saleh, ripreso da Arab News.

Secondo Saleh, l’obiettivo di Erdogan «è quello di provocare i paesi del Mediterraneo orientale e di interferire nelle loro zone economiche esclusive senza tener conto dei diritti sovrani di questi paesi in mare e in aria». In una visita a sorpresa in Tunisia all’inizio di questa settimana, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito che la Turchia valuterà l’invio di soldati in Libia se ci sarà un invito da Tripoli, dove ha sede l’amministrazione del Gna di Al-Sarraj.

La Turchia ha firmato accordi marittimi e militari con il governo libico che controlla la capitale, Tripoli, e parte dell’ovest del Paese.

L’accordo militare permette ad Ankara di inviare esperti e personale militare, insieme alle armi, nonostante l’embargo sulle armi dell’Onu sia stato violato da altri attori internazionali.

La Turchia sostiene che l’accordo marittimo le conferisce diritti economici su una vasta fascia del Mediterraneo orientale. Grecia, Cipro ed Egitto hanno denunciato l’accordo come giuridicamente non valido in quanto invade i loro confini marittimi.

A Roma, interrogato su una possibile azione militare turca in Libia a sostegno delle forze di Serraj, il premier italiano Giuseppe Conte ha dichiarato di aver cercato di scoraggiare qualsiasi tentativo di soluzione militare per la Libia. Conte, che ha discusso della Libia con Erdogan in una telefonata la scorsa settimana, ha detto il 28 dicembre che una«guerra per procura in Libia» non farebbe che aggravare «invece di stabilizzare» il Paese nordafricano aggravando «l’incredibile frammentazione» del Paese.

Arab News dà poi ampio spazio alla posizione itaiiana. Qualsiasi intervento di questo tipo, ha detto Conte, «lascerebbe il posto a un’incredibile escalation militare, che avrebbe fatto così tante vittime civili e sarebbe stata senza vittoria per nessuno». Conte ha chiesto un’intensificazione delle pressioni diplomatiche per spingere per una soluzione politica, e ha detto che il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio sarebbe presto tornato in Libia per ribadire la determinazione dell’Italia a lavorare per una «cessazione delle ostilità».

Conte ha anche detto che l’Unione Europea è determinata a svolgere un ruolo importante e che quindi i Paesi dell’UE dovrebbero essere uniti nella sua posizione sulla Libia per una soluzione politica.

Tommaso dal Passo