CINA. Un po’ di luce sull’origine del coronavirus Covid 19

Un nuovo studio effettuato dai ricercatori cinesi indica che il nuovo coronavirus Covid 19 potrebbe aver iniziato la trasmissione da uomo a uomo alla fine di novembre da un luogo diverso dal mercato dei frutti di mare Huanan a Wuhan.

Lo studio pubblicato su ChinaXiv, un archivio cinese aperto per i ricercatori scientifici, ripreso da Global Times, rivela che il nuovo coronavirus è stato introdotto nel mercato dei frutti di mare da un’altra località, per poi diffondersi rapidamente da mercato a mercato. I risultati sono stati il risultato di analisi di dati genomici, fonti di infezione e il percorso di diffusione di 93 campioni del nuovo coronavirus raccolti da 12 paesi in quattro continenti.

Lo studio ritiene che il paziente zero abbia trasmesso il virus ai lavoratori o ai venditori del mercato dei frutti di mare di Huanan. L’affollato mercato ha facilitato l’ulteriore trasmissione del virus agli acquirenti, che ha causato una più ampia diffusione all’inizio di dicembre 2019.

Secondo i ricercatori, il nuovo coronavirus ha subito due improvvise espansioni della popolazione, di cui una il 6 gennaio 2020, legata alle festività del Capodanno cinese.

Una precedente espansione si è verificata l’8 dicembre, il che implica che la trasmissione da uomo a uomo potrebbe essere iniziata all’inizio di dicembre o alla fine di novembre, per poi accelerare quando ha raggiunto il mercato dei frutti di mare di Huanan.

Il 6 gennaio, il Centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie ha emesso una risposta di emergenza di secondo livello, che secondo i ricercatori è servita come avvertimento contro le attività pubbliche di massa e i viaggi.

Se gli avvertimenti avessero ricevuto una più ampia attenzione pubblica, il numero di casi che si sono diffusi a livello nazionale e globale a metà di gennaio sarebbe stato inferiore, hanno detto i ricercatori.

Pazienti provenienti da Australia, Francia, Giappone e Stati Uniti, paesi con campioni più ampi, hanno avuto almeno due fonti di infezione e gli Stati Uniti in particolare hanno riportato cinque fonti, ha detto lo studio.

Tuttavia, sulla base di campioni limitati in altri Paesi, si ritiene che la fonte della maggior parte delle infezioni sia la stessa. Oltre alla loro storia di contatti con Wuhan, alcuni potrebbero essere stati infettati nella provincia del Guangdong della Cina meridionale e a Singapore.

Luigi Medici