CINA. Sigillata un’altra città con quasi 5 milioni di abitanti

Le autorità di Xiaogan, la seconda città cinese più colpita dal coronavirus hanno vietato alle persone di lasciare le loro case, e chi lo fa rischia 10 giorni di detenzione.

L’ultimo avviso del comitato di Xiaogan che sta gestendo l’epidemia recita: «Tutti i residenti urbani devono rimanere a casa e gli è severamente vietato uscire. Agli abitanti dei villaggi rurali è severamente vietato (…) visitarsi a vicenda o tenere riunioni (…) Tutti i veicoli, compresi motocicli e biciclette, sono vietati dalla circolazione stradale (…) Tutti i luoghi pubblici non essenziali devono essere chiusi», riporta Scmp.

Le restrizioni senza precedenti di Xiaogan sono entrate in vigore domenica scorsa a partire dalla mezzanotte. Chiunque non vi si attenga sarà multato 500 yuan, i veicoli saranno sequestrati e potrebbero essere trattenuti per 10 giorni. Saranno anche etichettati come “inaffidabili” su una lista nera ufficiale. Qualsiasi membro del Partito comunista che infranga le regole sarà indagato dall’autorità anticorruzione.

Le regole non si applicano agli operatori sanitari, alle persone che trasportano beni di prima necessità, ai funzionari coinvolti nella prevenzione e nel controllo dell’epidemia e a coloro che devono lasciare le loro case per malattia, per partorire o per i funerali.

Xiaogan è una città di 4,8 milioni di persone a circa 60 km da Wuhan. Più di 2.700 persone si erano ammalate e 70 erano morte a partire da domenica, un fatto che la rende la città più colpita dopo Wuhan. Xiaogan era già in isolamento dal 25 gennaio, con l’accesso all’autostrada bloccato il giorno dopo, e a tutti gli alberghi e i ristoranti era stato detto di chiudere dal 27 gennaio.

Con i residenti non più autorizzati a lasciare le loro case, le autorità locali hanno designato 42 supermercati, 161 fornitori di generi alimentari e 88 farmacie per rimanere aperti in tutta la città. I residenti potranno effettuare ordini tramite app di messaggistica o telefono e farsi consegnare la spesa all’ingresso delle loro comunità il giorno successivo.

La scorsa settimana l’Ufficio Affari Civili ha fornito un elenco di numeri di telefono a più di 130 funzionari che i residenti possono contattare se hanno bisogno di aiuto. Tra le recenti misure adottate in tutta la provincia, ai residenti di Hubei è stato detto di evitare gli incontri sociali come giocare a mahjong o a carte.

