CINA. Shangai è stata “isolata”, ma per Trump e Xi il coronavirus scompare ad aprile

Le due città più grandi della Cina hanno annunciato nuove restrizioni per i residenti allo scopo di prevenire la diffusione del coronavirus, seguendo l’esempio di altre città cinesi Le misure presentate dalle autorità di Pechino e Shanghai il 10 febbraio comprendono controlli più severi sulla circolazione di residenti e veicoli, l’obbligo di indossare la maschera e di chiudere i servizi per il tempo libero e altri servizi non essenziali per la comunità.

La settimana scorsa, megalopoli come Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Hangzhou e Chengdu hanno annunciato restrizioni simili. Oltre all’Hubei, le autorità delle province di Liaoning e Jiangxi hanno imposto misure a livello provinciale. Misure di blocco parziale sono già in vigore in più di 80 città in quasi 20 province e comuni da quando il governo centrale ha imposto un blocco a Wuhan, l’epicentro dell’epidemia, e nelle città vicine il 23 gennaio, riporta Scmp.

Secondo il Beijing Daily, la capitale cinese, con una popolazione di oltre 20 milioni di abitanti, intensificherà gli sforzi per limitare ulteriormente l’accesso alle comunità e ai complessi residenziali e introdurrà un sistema di registrazione a livello cittadino per gli ingressi a Pechino.

Chiunque sia stato nell’Hubei o in altri punti caldi dell’epidemia negli ultimi 14 giorni dovrà rimanere a casa, mentre chi è stato a stretto contatto con un paziente affetto da coronavirus sarà messo in quarantena. Le strutture culturali e ricreative saranno chiuse, mentre i corrieri e gli altri servizi di consegna avranno accesso limitato ai complessi residenziali e ai complessi.

I funzionari del centro di controllo e prevenzione dell’epidemia di Shanghai hanno detto che «la stragrande maggioranza» delle 13.000 comunità e composti residenziali della città ha istituito la «gestione del blocco», comprese le restrizioni all’ingresso e i controlli obbligatori della temperatura. Hanno detto che le comunità residenziali in tutta Shanghai, una città di 24 milioni di abitanti e centro finanziario della Cina, dovrebbero offrire anche cartelli in inglese e altri aiuti agli espatriati, in modo che possano anche soddisfare i requisiti di controllo degli ingressi.

Le misure presentate a Pechino e Shanghai non hanno precedenti. La città di Shenzhen, centro di produzione ad alta tecnologia sul confine meridionale della Cina, era in stato di allerta a partire dal 10 febbraio, quando centinaia di migliaia di lavoratori sono tornati al lavoro dopo le lunghe vacanze del Capodanno lunare. Sebbene si trovi a quasi 1000 km da Wuhan, il numero di persone in movimento nel periodo festivo ha fatto temere che la malattia, che ha infettato più di 40.000 persone e ne ha uccise oltre 300, possa diffondersi ulteriormente.

Gli ultimi dati pubblicati dall’Organizzazione mondiale della Sanità suggerivano che il numero di nuove infezioni registrate cominciava a rallentare. Secondo le statistiche Oms, il tasso di aumento è rimasto ad un livello elevato alla fine di gennaio, ma ora è sceso al di sotto del 20%, facendo sperare che la diffusione del virus possa entrare in una nuova fase con l’arrivo della primavera.

L’ipotesi del blocco primaverile del virus, secondo quanto riporta Morocco World News, è condiviso da Donald Trump. Parlando il 10 febbraio a un raduno nello stato nordorientale degli Stati Uniti del New Hampshire, Trump ha suggerito che il coronavirus scomparirà entro aprile. Ha detto ai suoi sostenitori che «in teoria», una volta che la temperatura si sarà riscaldata, «il virus scomparirà miracolosamente (…) Credo che andrà tutto bene (…) Roba tosta, roba tosta”.

Trump aveva fatto questa affermazione per la prima volta in precedenza lo stesso giorno durante un discorso ai governatori alla Casa Bianca, citando il presidente cinese Xi Jinping come fonte della sua previsione ottimistica: «Ho avuto un lungo colloquio con il presidente Xi, per le persone in questa stanza, due sere fa, e lui si sente molto fiducioso (…) sente che, sempre come ho detto, entro aprile o durante il mese di aprile, il caldo, in generale, uccide questo tipo di virus».

Antonio Albanese