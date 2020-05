CINA. Prove di combattimento per la nuova portaerei cinese

Secondo i media statali cinesi, la portaerei Shandong sta conducendo prove in mare. Le normali esercitazioni sono state interrotte dall’epidemia di Covid-19 e questa è la prima volta che lo Shandong è stato portato in mare per esercitazioni di addestramento da quando è stato messo in linea alla fine dell’anno scorso.

La Cctv non ha rivelato il luogo esatto della prova in mare, ma un avviso dell’Amministrazione per la sicurezza marittima di Dalian ha detto che si trovava nella parte settentrionale del Mar Giallo.

Secondo un avviso pubblicato il 22 maggio, un’area a est di Dalian, il porto di origine del vettore, sarà delimitata tra lunedì e martedì della prossima settimana per l’attività militare. L’emittente statale ha trasmesso un filmato dell’esercitazione, riporta Scmp.

Le riprese delle trasmissioni delle telecamere a circuito chiuso mostrano sette jet da combattimento J-15 a bordo della portaerei e le riprese delle prove di decollo e di atterraggio.

Durante la sessione del “Parlamento” cinese, il Congresso nazionale del popolo, Xi Jinping ha detto che la pandemia ha cambiato l’ordine mondiale e le esigenze di sicurezza della Cina: «È necessario (…) affrontare varie situazioni complesse in modo tempestivo ed efficace e salvaguardare risolutamente la sovranità nazionale. È necessario (…) migliorare in modo globale la capacità dei nostri militari di svolgere compiti militari».

Il ministero della Difesa cinese ha annunciato il 29 maggio che: «Lo scopo di questo addestramento è quello di testare le prestazioni delle armi e delle attrezzature, migliorare il livello di addestramento delle portaerei e migliorare ulteriormente la capacità delle truppe di svolgere missioni e compiti».

Le ambizioni della Cina nel Mar Cinese Meridionale hanno portato negli ultimi anni a una serie di scontri con i paesi rivieraschi come il Vietnam e le Filippine, mentre la Marina degli Stati Uniti ha anche intensificato le sue attività nella regione in quella che descrive come operazioni “Libertà di navigazione”.

Tommaso dal Passo