CINA. Prime obbligazioni coronavirus emesse nell’Hubei

La società Tianfeng Securities dell’Hubei ha completato con successo la scorsa settimana un’emissione di obbligazioni societarie sotto un banner anti-coronavirus per investitori professionali, riporta Asia Times Financial.

Le obbligazioni hanno una durata di tre anni, un multiplo di sottoscrizione a tempo pieno di 2,76, e hanno raccolto con successo 1,5 miliardi di yuan, con un tasso cedolare del 2,87%, e un multiplo marginale di cinque volte.

La società dell’Hubei ha detto che la sua mossa ha come base il benessere della popolazione dell’Hubei, di concerto con il Comitato Provinciale del Partito e con il governo provinciale dell’Hubei. Dalla fine di gennaio la Tianfeng Securities ha sostenuto la lotta all’epidemia promuovendo il finanziamento degli sforzi per combattere l’epidemia nella provincia di Hubei, aiutando le persone in difficoltà e curando il personale medico.

Il 9 aprile, l’azienda ha annunciato l’avvio di una partnership con 5 miliardi di yuan. Il Fondo provinciale per lo sviluppo stabile e antiepidemico della provincia di Hubei ha aiutato le imprese di Hubei a riprendere la produzione e ha aiutato le zone colpite dalla povertà e ha contribuito a rilanciare l’economia provinciale. Le autorità finanziarie cinesi hanno approvato a fine marzo la richiesta della società dell’Hubei di emettere pubblicamente obbligazioni societarie con un valore nominale totale non superiore a 5 miliardi di yuan.

Queste obbligazioni legate al coronavirus saranno emesse a rate: la prima emissione è stata di 1,5 miliardi di yuan e le restanti obbligazioni saranno emesse entro 24 mesi dalla data di registrazione. Per Atf, una simile emissione è stata considerata un successo grazie alla nuova “Legge sui Titoli”, che ha contribuito a migliorare il sistema di base del mercato cinese dei capitali un nuovo passo nella legalizzazione del mercato dei capitali cinese.

L’implementazione del sistema di registrazione delle obbligazioni societarie cinese può, da un lato, abbreviare il ciclo di emissione delle obbligazioni, liberando al contempo i dividendi della semplificazione amministrativa e del decentramento, e sostenendo la crescita dell’economia reale. La stessa legge ha anche imposto requisiti rigorosi agli emittenti e agli intermediari per rafforzare l’obbligo di divulgazione delle informazioni e per controllare la responsabilità delle ispezioni.

