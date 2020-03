CINA. PIL cinese potrebbe scendere a 0 a causa del COVID19

La crescita del Pil della Cina nel primo trimestre potrebbe scendere a zero o addirittura entrare in territorio negativo dopo essere stata colpita dall’epidemia di Covid-19.

La Cina rischia di trovare estremamente difficile il conseguimento del suo obiettivo di crescita del 6% quest’anno, nonostante la propaganda di Pechino.

Le previsioni fatte fino ad ora che hanno parlato di resistenza a medio e lungo termine della seconda economia mondiale al virus, sarebbero un “pio desiderio”.

«Se in gennaio e marzo il Paese è riuscito a raggiungere gli obiettivi di crescita del 6% ogni mese e l’economia a febbraio si è contratta del 12%, allora per i tre mesi complessivi la crescita per il primo trimestre sarà dello 0%», afferma Cfc Financial, società di brokeraggio gestita dalla statale Citic Securities, ripresa da Scmp. «Sulla base della percentuale di imprese che hanno ripreso il lavoro, l’uso di energia, il flusso di passeggeri, il flusso di container e altri indici, l’economia di febbraio è molto peggiore del calo stimato del 12%», riporta il sito web del China Chief Economist Forum, istituto di ricerca del Consiglio di Stato cinese.

Queste osservazioni sono in contrasto con gli obiettivi ufficiali del governo per il 2020, tra cui la crescita del Pil di circa il 6%. La maggior parte degli analisti e degli economisti hanno abbassato le loro previsioni a un valore compreso tra il 4% e il 5%, e Pechino sembra certa di rivedere i suoi dati. Il mese scorso la Cina è stata costretta a chiudere fabbriche, imprese e scuole per frenare la diffusione del coronavirus, che finora ha ucciso quasi 2.700 persone e ne ha infettate più di 80mila in tutto il mondo.

Un graduale ritorno al lavoro è iniziato nove giorni fa, quando i principali produttori hanno avviato una produzione limitata. Eppure la maggior parte delle piccole e medie imprese sta ancora cercando di rimettersi in piedi. Poiché il settore privato rappresenta circa l’80% dei posti di lavoro urbani e il 60% della crescita del Pil, aiutare le Pmi è diventata una priorità per l’amministrazione del presidente Xi Jinping.

Il Fondo Monetario Internazionale ha già ridotto le sue prospettive di crescita per la Cina dello 0,4% portandole al 5,6%, ma ha avvertito che potrebbero essere riviste.

«Nel nostro attuale scenario di base, le politiche annunciate vengono attuate e l’economia cinese tornerà alla normalità nel secondo trimestre. Di conseguenza, l’impatto sull’economia mondiale sarebbe relativamente minore e di breve durata», ha dichiarato la direttrice operativa del Fmi Kristalina Georgieva.

Maddalena Ingroia