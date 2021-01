CINA. Pechino sorpassa Mosca nella produzione di armi: è al secondo posto

La decisione di Pechino di sostituire i motori del suo jet stealth J-20 usando quelli fatti dai Pechino è solo l’ultimo segno che la Cina sta rapidamente chiudendo il divario militare con la Russia. Per decenni, la Cina si è appoggiata pesantemente alle armi russe per modernizzare le sue forze armate. Ma questo fatto è cambiato, ora la Cina costruisce la sua potente industria della difesa e comincia persino a sfidare Mosca nel mercato globale delle armi.

Per alcuni settori potrebbe già avere un vantaggio, un cambiamento che probabilmente cambierà le dinamiche del rapporto a volte imbarazzante ma sempre più stretto tra i due paesi, riporta Nikkei.

I dati pubblicati dallo Stockholm International Peace Research Institute, Sipri, a dicembre 2020, mettono la Cina davanti alla Russia come produttore di armi numero 2 al mondo nel periodo dal 2015 al 2019. Gli Stati Uniti sono rimasti saldamente al primo posto.

Sipri ha scoperto che quattro dei primi 25 produttori di armi nel 2019 erano cinesi. Questo quartetto, tre dei quali erano nella top 10, ha rappresentato il 16% delle vendite complessive di armi e ha guadagnato 56,7 miliardi di dollari. Al contrario, solo due aziende russe hanno incrinato la top 25, costituendo poco meno del 4% del totale e generando 13,9 miliardi di dollari. Parte dell’industria della difesa russa contesta i risultati del Sipri, sostenendo che è impossibile calcolare accuratamente il volume delle vendite di armi della Cina, poiché essa tiene nascoste le informazioni sul suo complesso militare-industriale. Protestano anche contro l’esclusione, decisa dal Sipri, del conglomerato tecnologico statale russo Rostec, uno dei maggiori esportatori di armi del paese, nella sua classifica dei primi 25.

Nonostante questi, pochi a Mosca negano che la Cina sta guadagnando terreno velocemente, non solo in termini di quantità di armi prodotte ma anche di qualità.

La Cina ha già superato la Russia nello sviluppo di veicoli aerei senza equipaggio, alcuni tipi di navi da guerra e forse anche missili ipersonici, un’area di grande orgoglio per il Cremlino negli ultimi anni: Pechino rilascia una nuova generazione di armi ogni 10 anni come faceva una volta l’Unione Sovietica. Per gran parte del periodo successivo alla Guerra Fredda, la Russia è stata il principale fornitore di armi della Cina.

Nell’arco di soli 20 anni, il settore delle armi della Cina è passato da industria nascente a peso massimo globale: Pechino può soddisfare la maggior parte delle sue esigenze militari, ed esporta anche a clienti che vanno dal Pakistan alla Serbia.

Secondo il Sipri, il bilancio della difesa cinese è aumentato dell’85% negli ultimi dieci anni, raggiungendo 261 miliardi di dollari nel 2019. Anche se la Russia ha aumentato la sua spesa militare sotto il presidente Vladimir Putin in passato, l’aumento è stato molto più modesto, e le spese per la difesa sono state gradualmente in calo dal 2015. Non meno significativo è l’emergere di Pechino come potenza tecnologica. La Cina ospita 1,87 milioni di ricercatori scientifici, il maggior numero al mondo, e un numero crescente di giganti dell’alta tecnologia come Huawei, Tencent e Zte.

La Russia non ha goduto di un successo simile. Gli esperti avvertono che la Russia sta rimanendo indietro nelle tecnologie emergenti chiave come l’intelligenza artificiale, e che a meno che questo non cambi, la sua industria della difesa avrà difficoltà a tenere il passo con la Cina e gli Stati Uniti.

Tommaso Dal Passo