CINA. Nuove mezzi aviolanciabili per le nuove invasioni

È entrato in servizio il primo lotto di veicoli corazzati a quattro ruote con capacità di lancio prodotti in Cina, che aumenterà la capacità all-terrain dell’aviazione cinese e fornirà ai paracadutisti una maggiore potenza di fuoco, mobilità e protezione. I veicoli corazzati aviotrasportati armati di mitragliatrici sono entrati in servizio in una brigata dell’Aeronautica Militare cinese nella provincia dell’Hubei nella Cina centrale, come riporta il PLA Daily e Global Times.

Sviluppati dalla statale China North Industries Group Corporation, Norinco, i veicoli corazzati leggeri possono essere lanciati in volo dai principali aerei da trasporto della Cina e vantano, sulla carta, un’elevata capacità di mobilitazione strategica, un’accurata potenza di fuoco, un sistema digitale e una buona protezione generale.

La China Central Television nel servizio di presentazione ha detto che: «Tre di questi veicoli possono essere lanciati consecutivamente da un aereo da trasporto. «Corre veloce, spara con precisione, può navigare in acqua, ha una buona armatura e può condurre missioni d’assalto e di ricognizione armata negli altipiani e nelle regioni fredde».

Una volta a terra, i paracadutisti grazie a questo veicolo diventano una forza di fanteria aerea con elevata mobilità e potenza di fuoco. Non stata resa nota la designazione di questo nuovo veicolo.

Questo tipo di mezzo può essere utilizzato insieme al cingolato da combattimento di fanteria aerea Zbd-03 presentato alla parata militare della Giornata Nazionale del 2019 a Pechino, prosegue Global Times. Lo Zbd-03 ha lo svantaggio di essere sì meglio armato ma di essere un cingolato. Il nuovo veicolo ruotato dovrebbe essere più veloce e più leggero dello Zbd-03, in precedenza l’unico veicolo corazzato dell’aviazione militare che poteva essere lanciato.

La Cina ha anche sviluppato un veicolo a quattro ruote con capacità di lancio aereo, con una torretta fissa e un cannone di calibro maggiore, un sistema di lancio multiplo a razzo e un obice da 120 mm.

Questi tre tipi di veicoli corazzati leggeri con capacità di lancio sono stati esposti all’Airshow China 2018 tenutosi a Zhuhai, nella provincia del Guangdong della Cina meridionale, accanto agli aerei da carico Y-20 e Y-9.

Luigi Medici