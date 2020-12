CINA. Lo Yuan digitale è operativo

La società cinese di e-commerce JD.com Inc ha detto il 5 dicembre che è diventata la prima piattaforma virtuale del paese ad accettare la valuta digitale di Pechino.

JD Digits, il ramo fintech dell’azienda, accetterà lo yuan digitale come pagamento per alcuni prodotti sul suo centro commerciale online, come parte di un esperimento di pagamento utilizzando yuan digitale riservato ai cittadini di Suzhou, vicino a Shanghai, secondo un post apparso sull’account ufficiale WeChat dell’azienda.

Lo yuan digitale cinese è una delle iniziative più avanzate al mondo in materia di “moneta digitale della banca centrale”, in quanto le autorità a livello globale rispondono alle minacce provenienti dalle valute private come il bitcoin e Libra di Facebook, riporta Reuters.

Nell’ambito del programma Suzhou, il governo municipale e la People’s Bank of China, Pboc, emetteranno 200 “buste rosse” di yuan digitale destinate a 100.000 consumatori selezionati attraverso una lotteria.

Il programma di Suzhou è la seconda lotteria digitale di questo tipo, dopo che la Pboc ha emesso 10 milioni di yuan di valuta digitale a 50.000 consumatori selezionati a caso nella città di Shenzhen, nella Cina meridionale.

Il mese scorso il governatore della Pboc Yi Gang ha detto che più di 2 miliardi di yuan sono stati spesi utilizzando la valuta digitale cinese finora in 4 milioni di transazioni separate.

La Pboc lavora al suo programma di yuan digitale dal 2014, anche se fino all’anno scorso ha rilasciato pochi dettagli. Anche le applicazioni, tra cui ride hailer Didi Chuxing e la società di consegne alimentari Meituan Dianping, sono state coinvolte nelle prove.

Dal punto di vista dell’utente, è un po’ come i metodi di pagamento digitali commerciali esistenti in Cina, come Alipay e We Chat Pay: gli utenti scaricano portafogli digitali in cui possono conservare i loro fondi e che generano un codice Qr che può essere scannerizzato dai terminali di pagamento nei negozi.

Il sistema è però più complicato di così. Lo yuan digitale è progettato per sostituire il contante in circolazione, come monete e banconote, non il denaro depositato a lungo termine su conti bancari.

Le banche commerciali avranno un ruolo nella distribuzione della valuta digitale agli utenti, e per farlo dovranno depositare presso la Pboc esattamente la stessa quantità di denaro pari alla quantità dello yuan digitale che distribuiscono. Sia i distributori delle banche commerciali che la banca centrale terranno delle banche dati che seguiranno i flussi di yuan digitali da utente a utente, cosa che non possono fare altrettanto efficacemente con le monete o le banconote.

A differenza delle valute crittografiche come il bitcoin, lo yuan digitale non utilizzerà la tecnologia blockchain, che permette di convalidare le transazioni senza bisogno delle banche.

